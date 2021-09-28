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https://tr.sputniknews.com/20210928/samsungdan-noromorfik-cip-projesi-insan-beyninin-sinirsel-baglanti-haritasi-belleklere-aktarilacak-1049313037.html
Samsung'dan 'kopyala yapıştır' çip projesi: İnsan beyninin bağlantı haritası belleklere aktarılacak
Samsung'dan 'kopyala yapıştır' çip projesi: İnsan beyninin bağlantı haritası belleklere aktarılacak
Samsung Electronics ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beynine yerleştirilmesi planlanan nöromorfik çipler üzerinde ortak çalışmalar yürütme... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:19+0300
2021-09-28T13:23+0300
yaşam
harvard üniversitesi
beyin
tasarım
donanım
samsung
telefon
üretim
insan
çip
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Nature dergisi tarafından yayınlanan bir makaleye göre Samsung, insan beyni üzerinde gerçekleştirilecek yeni projesini duyurdu. Beynin sinirsel bağlantı haritasını belleklere kopyalama projesi üzerinde çalışan şirket, Harvard Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki yıllarda bitmesi beklenen proje, insanların nöron haritasının belleklere aktarılması sağlayacak.Araştırmacılar, çok sayıda nöronu ve bu nöronlardan gelen elektrik sinyallerini yüksek hassasiyetle kaydetmek için ekip üyeleri tarafından geliştirilen bir nanoelektrot dizisi kullanmayı öngörüyorlar.Araştırmada bir nöron kablolama haritasının oluşturulduğu ve bu sayede büyük ölçüde paralel hücre içi kayıtların elde edildiğine vurgu yapılıyor. Söz konusu haritanın sadece nöronlar arasındaki bağlantıları değil, aynı zamanda onların göreceli güçlerini de gösterdiği belirtiliyor.Bu aşamalardan sonra kopyalanma ve yapıştırma işlemiyle birlikte beklenen evreye geçileceği düşünülüyor. Bu noktada da Samsung'un mühendislik ürünü olan 3D bellek teknolojisi, özellikle de SSD'ler veya RAM gibi teknoloji ürünlerinde kullanılan malzemeler devreye giriyor.Kopyalanan nöron haritasını, SSD’lerde kullanılan standart NAND veya RAM gibi katı hal bellek sürücülerine depolamayı planlayan şirket, bilimde büyük bir gelişmenin önünü açabilir.Son aşama olarak beyin haritası kaydı, kopyalanan haritadaki her bir nöronal bağlantının gücünde temsil edilen iletkenlik ile bu belleğe yapıştırılıyor.İnsan beyninin sinaptik bağlantı bulunan tahmini 100 milyar nörona sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni proje oldukça yavaş bir şekilde ilerleyecek. Ayrıca şirket şirket, bilim insanlarının tavsiye ettiği gibi beyin üzerinde tersine mühendislik uygulayarak gelişim sağlayacak.Projenin önümüzdeki yıllarda bitmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210927/elon-musk-cip-sorununun-yanitini-verdi-gelecek-yil-bitecek-1049294044.html
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harvard üniversitesi, beyin, tasarım, donanım, samsung, telefon, üretim, insan, çip

Samsung'dan 'kopyala yapıştır' çip projesi: İnsan beyninin bağlantı haritası belleklere aktarılacak

13:19 28.09.2021 (güncellendi: 13:23 28.09.2021)
© AP Photo / Ahn Young-joonSamsung logo
Samsung logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Samsung Electronics ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beynine yerleştirilmesi planlanan nöromorfik çipler üzerinde ortak çalışmalar yürütme kararı aldı.
Nature dergisi tarafından yayınlanan bir makaleye göre Samsung, insan beyni üzerinde gerçekleştirilecek yeni projesini duyurdu. Beynin sinirsel bağlantı haritasını belleklere kopyalama projesi üzerinde çalışan şirket, Harvard Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bir çalışma yürütüyor.
Önümüzdeki yıllarda bitmesi beklenen proje, insanların nöron haritasının belleklere aktarılması sağlayacak.
Araştırmacılar, çok sayıda nöronu ve bu nöronlardan gelen elektrik sinyallerini yüksek hassasiyetle kaydetmek için ekip üyeleri tarafından geliştirilen bir nanoelektrot dizisi kullanmayı öngörüyorlar.
Araştırmada bir nöron kablolama haritasının oluşturulduğu ve bu sayede büyük ölçüde paralel hücre içi kayıtların elde edildiğine vurgu yapılıyor. Söz konusu haritanın sadece nöronlar arasındaki bağlantıları değil, aynı zamanda onların göreceli güçlerini de gösterdiği belirtiliyor.
Bu aşamalardan sonra kopyalanma ve yapıştırma işlemiyle birlikte beklenen evreye geçileceği düşünülüyor. Bu noktada da Samsung'un mühendislik ürünü olan 3D bellek teknolojisi, özellikle de SSD'ler veya RAM gibi teknoloji ürünlerinde kullanılan malzemeler devreye giriyor.
Kopyalanan nöron haritasını, SSD’lerde kullanılan standart NAND veya RAM gibi katı hal bellek sürücülerine depolamayı planlayan şirket, bilimde büyük bir gelişmenin önünü açabilir.
Son aşama olarak beyin haritası kaydı, kopyalanan haritadaki her bir nöronal bağlantının gücünde temsil edilen iletkenlik ile bu belleğe yapıştırılıyor.
İnsan beyninin sinaptik bağlantı bulunan tahmini 100 milyar nörona sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni proje oldukça yavaş bir şekilde ilerleyecek. Ayrıca şirket şirket, bilim insanlarının tavsiye ettiği gibi beyin üzerinde tersine mühendislik uygulayarak gelişim sağlayacak.
Projenin önümüzdeki yıllarda bitmesi planlanıyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
DÜNYA
Elon Musk 'çip sorunu'nun yanıtını verdi: 'Gelecek yıl bitecek'
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