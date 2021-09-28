https://tr.sputniknews.com/20210928/samsungdan-noromorfik-cip-projesi-insan-beyninin-sinirsel-baglanti-haritasi-belleklere-aktarilacak-1049313037.html

Samsung'dan 'kopyala yapıştır' çip projesi: İnsan beyninin bağlantı haritası belleklere aktarılacak

Samsung'dan 'kopyala yapıştır' çip projesi: İnsan beyninin bağlantı haritası belleklere aktarılacak

Samsung Electronics ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beynine yerleştirilmesi planlanan nöromorfik çipler üzerinde ortak çalışmalar yürütme... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:19+0300

2021-09-28T13:19+0300

2021-09-28T13:23+0300

yaşam

harvard üniversitesi

beyin

tasarım

donanım

samsung

telefon

üretim

insan

çip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103541/15/1035411567_0:78:4000:2328_1920x0_80_0_0_6c7ca6a83dc38a84abf84590193ba230.jpg

Nature dergisi tarafından yayınlanan bir makaleye göre Samsung, insan beyni üzerinde gerçekleştirilecek yeni projesini duyurdu. Beynin sinirsel bağlantı haritasını belleklere kopyalama projesi üzerinde çalışan şirket, Harvard Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki yıllarda bitmesi beklenen proje, insanların nöron haritasının belleklere aktarılması sağlayacak.Araştırmacılar, çok sayıda nöronu ve bu nöronlardan gelen elektrik sinyallerini yüksek hassasiyetle kaydetmek için ekip üyeleri tarafından geliştirilen bir nanoelektrot dizisi kullanmayı öngörüyorlar.Araştırmada bir nöron kablolama haritasının oluşturulduğu ve bu sayede büyük ölçüde paralel hücre içi kayıtların elde edildiğine vurgu yapılıyor. Söz konusu haritanın sadece nöronlar arasındaki bağlantıları değil, aynı zamanda onların göreceli güçlerini de gösterdiği belirtiliyor.Bu aşamalardan sonra kopyalanma ve yapıştırma işlemiyle birlikte beklenen evreye geçileceği düşünülüyor. Bu noktada da Samsung'un mühendislik ürünü olan 3D bellek teknolojisi, özellikle de SSD'ler veya RAM gibi teknoloji ürünlerinde kullanılan malzemeler devreye giriyor.Kopyalanan nöron haritasını, SSD’lerde kullanılan standart NAND veya RAM gibi katı hal bellek sürücülerine depolamayı planlayan şirket, bilimde büyük bir gelişmenin önünü açabilir.Son aşama olarak beyin haritası kaydı, kopyalanan haritadaki her bir nöronal bağlantının gücünde temsil edilen iletkenlik ile bu belleğe yapıştırılıyor.İnsan beyninin sinaptik bağlantı bulunan tahmini 100 milyar nörona sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni proje oldukça yavaş bir şekilde ilerleyecek. Ayrıca şirket şirket, bilim insanlarının tavsiye ettiği gibi beyin üzerinde tersine mühendislik uygulayarak gelişim sağlayacak.Projenin önümüzdeki yıllarda bitmesi planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210927/elon-musk-cip-sorununun-yanitini-verdi-gelecek-yil-bitecek-1049294044.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

harvard üniversitesi, beyin, tasarım, donanım, samsung, telefon, üretim, insan, çip