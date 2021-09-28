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Sergen Yalçın: Ajax maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız
Sergen Yalçın: Ajax maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklar nedeniyle Ajax maçında takımın yarısından fazlasını kullanamayacaklarını belirterek, "Elimizdeki... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T02:15+0300
2021-09-28T02:15+0300
spor
ajax
sergen yalçın
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklar anlamında zor bir süreçten geçtiklerini ancak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.Sergen Yalçın, maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile birlikte basın toplantısı düzenledi."Öncelikle söylemem gereken, gerçekten Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz" diyen Yalçın, şunları söyledi: "Son 10 günlük süre zarfında çok ciddi sorunlar yaşadık. Özellikle oyuncu anlamında zor günler geçirdik. Doğal olarak bu durum elimizdeki seçenekleri kısıtlı hale getiriyor. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız."Futbolun en üst seviyesinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada mücadele etmek kolay değil. Gerçekten zor. Yarın oynanacak maçın da zor olacağının farkındayız. Genç, atletik, tempoyu çok çabuk yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemler neler, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan en iyisini nasıl yapabiliriz? Doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur."Sakatlıklar nedeniyle takımın yarısından fazlasını kullanamadıklarını belirten Yalçın, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Mücadele etmek, agresif ve doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz" diye konuştu.
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ajax, sergen yalçın, uefa şampiyonlar ligi

Sergen Yalçın: Ajax maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız

02:15 28.09.2021
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklar nedeniyle Ajax maçında takımın yarısından fazlasını kullanamayacaklarını belirterek, "Elimizdeki oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklar anlamında zor bir süreçten geçtiklerini ancak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.
Sergen Yalçın, maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
"Öncelikle söylemem gereken, gerçekten Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz" diyen Yalçın, şunları söyledi:
"Son 10 günlük süre zarfında çok ciddi sorunlar yaşadık. Özellikle oyuncu anlamında zor günler geçirdik. Doğal olarak bu durum elimizdeki seçenekleri kısıtlı hale getiriyor. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız."
Futbolun en üst seviyesinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada mücadele etmek kolay değil. Gerçekten zor. Yarın oynanacak maçın da zor olacağının farkındayız. Genç, atletik, tempoyu çok çabuk yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemler neler, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan en iyisini nasıl yapabiliriz? Doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur."
Sakatlıklar nedeniyle takımın yarısından fazlasını kullanamadıklarını belirten Yalçın, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Mücadele etmek, agresif ve doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz" diye konuştu.
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