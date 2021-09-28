Sergen Yalçın: Mücadele açısından gayet memnunuz

Beşiktaş'ın Teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın oynandığı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Ersin Destanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.Hollanda ekibi karşısındaki mücadeleyi değerlendiren Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu." ifadelerini kullandı."Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle ilgili, "Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak" dedi.
Beşiktaş'ın Teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın oynandığı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Ersin Destanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Hollanda ekibi karşısındaki mücadeleyi değerlendiren Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu." ifadelerini kullandı.
"Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur."