Sergen Yalçın: Mücadele açısından gayet memnunuz

"Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur."