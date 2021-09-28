https://tr.sputniknews.com/20210928/simonyandan-rt-denin-youtube-kanalinin-kapatilmasina-tepki-bu-gercek-bir-medya-savasi-1049334660.html

Simonyan'dan RT DE'nin YouTube kanalının kapatılmasına tepki: 'Bu gerçek bir medya savaşı'

Simonyan'dan RT DE'nin YouTube kanalının kapatılmasına tepki: 'Bu gerçek bir medya savaşı'

Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, YouTube'un RT'nin Almanca yayın yapan iki kanalını kalıcı olarak kapattığını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T23:04+0300

2021-09-28T23:04+0300

2021-09-28T23:25+0300

dünya

rusya

almanya

mariya zaharova

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

youtube

hesap kapatma

rt deutsch

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Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, video paylaşım platformu YouTube'un, Russia Today'in (RT) Almanca olarak yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmasına tepki gösterdi.Telegram üzerinden paylaşımda bulunan Simonyan, Tubular Labs platformunun verilerine göre, RT DE kanalının, Deutsche Welle ve diğer 'Alman devlerini' geride bırakarak Almanca yayın yapan en etkili dördüncü medya kuruluşu olduğunu belirtti.Veriler, RT DE'nin haziran ayında 21 milyon izlenme aldığını gösteriyor.Daha önce de Lüksemburg'un, Berlin'in tutumuna istinaden RT'nin yayın lisansı başvurusunu reddettiğini anımsatan Simonyan, "Bu, Almanya devletinin Rusya devletine karşı açtığı gerçek bir medya savaşı. Ülkemin gecikmeksizin Rusya'daki Deutsche Welle ve diğer Alman medyasını yasaklamasını, ARD ve ZDF ofislerini kapatmasını gerçekten dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Simonyan ayrıca, 'en azından kendine saygıdan' YouTube'a karşı yaptırım uygulanmasını talep etti.Rus Dışişleri: YouTube'un çoktandır resmi gerekçelere ihtiyacı yokRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ise konuya ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "YouTube ve diğer Amerikan internet platformlarının çoktandır hesapları kapatmak için ne 'ciddi bir suçlamaya' ne de 'resmi bir gerekçeye' ihtiyaç duyuyor. Tıpkı, YouTube video paylaşım sitesinde bugün RT'nin iki Almanca kanalının silinmesi gibi" değerlendirmesinde bulundu.Bu konuda resmi yorumun hazırlanmakta olduğunu kaydeden Zaharova, "Bu yorum herkesin hoşuna gidecek, özellikle Alman gazetecilerin" dedi.Roskomnadzor: Tüm kısıtlamalar derhal kaldırılsınRusya'nın telekomünikasyon denetleme servisi Roskomnadzor, YouTube'un sahibi Google'a mektubunda, "RT DE ve Der Fehlende Part kanallarına yönelik tüm kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını, bununla ilgili Roskomnadzor’a bilgi verilmesini ve kısıtlamaların neden uygulandığının açıklanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Mektubun metninde, "YouTube idaresinin söz konusu eylemlerini sansür olarak değerlendiriyor, kanallara erişim konusundaki her türlü kısıtlamayı kabul edilemez buluyoruz" denildi.

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