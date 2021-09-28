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Soylu'dan yurt eylemleri açıklaması: 24 ilde 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
https://tr.sputniknews.com/20210928/soyludan-yurt-eylemleri-aciklamasi-24-ildeki-eylemlere-2243-kisi-katildi-bunlardan-310u-ogrenci-1049306217.html
Soylu'dan yurt eylemleri açıklaması: 24 ilde 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
Soylu'dan yurt eylemleri açıklaması: 24 ilde 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt eylemleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Soylu, "24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T10:28+0300
2021-09-28T10:28+0300
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içişleri bakanlığı

Soylu'dan yurt eylemleri açıklaması: 24 ilde 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci

10:28 28.09.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt eylemleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Soylu, "24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.
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