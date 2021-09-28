Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210928/sut-kazaninda-banyo-davasi-tanigin-ifadesi-ortaya-cikti-1049327666.html
Süt kazanında banyo davası: Tanığın ifadesi ortaya çıktı
Süt kazanında banyo davası: Tanığın ifadesi ortaya çıktı
Konya'da süt kazanında banyo yaptığı için yargılanan iki işçinin davasında tanık işçi dinlendi. İşçi Coşkun, ''Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T18:04+0300
2021-09-28T18:04+0300
türkiye
süt
tarım ve orman bakanlığı
süt banyosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043165540_0:1:1534:864_1920x0_80_0_0_dda2e9841e7d44afc80f7d0903bbcc2c.jpg
Konya'daki bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020 tarihinde Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi. İşletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün sonra, 12 Kasım’da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.15 yıla kadar hapis cezası istendiTutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.Duruşma ertelendi5. Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. celsesine sanıklardan Uğur Turgut katıldı. Duruşmada iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun tanık olarak dinlendi. Kazanın içinde dezenfektan maddelerinin bulunduğunu belirten Coşkun, '"Ben olaydan bir hafta önce işe başladım. Aynı yerde çalışıyordum. Uğur müdürlük yapıyordu. Olayla ilgili hiçbir şey görmedim. Temizlik işleri vardı, yapıp gittim. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece imha edilecek süt artığını alırken gördüm. Kazanın içerisinde yerleri temizlemek için kullanılan dezenfektan maddeleri bulunuyor, iş bittikten sonra dökülür"' dedi.Mahkemeye heyeti, Cumhuriyet Savcılığının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043165540_191:0:1343:864_1920x0_80_0_0_a70e4b42ed4828e7a4b1688548876235.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süt, tarım ve orman bakanlığı, süt banyosu

Süt kazanında banyo davası: Tanığın ifadesi ortaya çıktı

18:04 28.09.2021
© Fotoğraf : TikTokSüt banyosu
Süt banyosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Fotoğraf : TikTok
Abone ol
Konya'da süt kazanında banyo yaptığı için yargılanan iki işçinin davasında tanık işçi dinlendi. İşçi Coşkun, ''Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece imha edilecek süt artığını alırken gördüm. Kazanın içerisinde yerleri temizlemek için kullanılan dezenfektan maddeleri bulunuyor. İş bittikten sonra dökülür'' dedi.
Konya'daki bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020 tarihinde Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.
Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi. İşletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün sonra, 12 Kasım’da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

15 yıla kadar hapis cezası istendi

Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

Duruşma ertelendi

5. Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. celsesine sanıklardan Uğur Turgut katıldı. Duruşmada iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun tanık olarak dinlendi. Kazanın içinde dezenfektan maddelerinin bulunduğunu belirten Coşkun, '"Ben olaydan bir hafta önce işe başladım. Aynı yerde çalışıyordum. Uğur müdürlük yapıyordu. Olayla ilgili hiçbir şey görmedim. Temizlik işleri vardı, yapıp gittim. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece imha edilecek süt artığını alırken gördüm. Kazanın içerisinde yerleri temizlemek için kullanılan dezenfektan maddeleri bulunuyor, iş bittikten sonra dökülür"' dedi.
Mahkemeye heyeti, Cumhuriyet Savcılığının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:15CHP'li Antmen: Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum
18:14TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor
18:06UFO ile karşılaşmasını paylaşan Demi Lovato: Sevgi dolu uzaylıların bazısı insanlar arasında yaşıyor
18:04Süt kazanında banyo davası: Tanığın ifadesi ortaya çıktı
17:50Pamuk fiyatları 10 yılın zirvesinde
17:48İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için dava açıldı
17:38Türkiye'de yapılan 3. doz Kovid-19 aşısı araştırma sonuçları açıklandı
17:32Suyun rengi sarıya döndü: Onlarca balık öldü
17:20Trabzonspor: Bizim kavgamız hırsızları barındıran, kollayan, güçlendiren ve kullanan bu zihniyetle
17:19İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi tahliye edildi
17:17Kazı çalışmalarında toprak küplerde iki çocuk iskeleti bulundu
17:15Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu
17:13Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
17:11Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor: 'Memleketten özel olarak getirtiyorum'
17:10Ukrayna'nın Macaristan ile Gazprom arasında imzalanan anlaşmaya verdiği tepkiye Kremlin'den yanıt
17:02Anadolu Ajansı: Enflasyonla mücadele adına 102.6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi
16:59İmamoğlu: En çılgın projemiz, 'Yuvamız İstanbul' projesi
16:59Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek
16:54Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ve onu kurtarmak isteyen işçi hayatını kaybetti
16:54Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi