https://tr.sputniknews.com/20210928/suyun-rengi-sariya-dondu-onlarca-balik-oldu-1049326819.html

Suyun rengi sarıya döndü: Onlarca balık öldü

Suyun rengi sarıya döndü: Onlarca balık öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan Ulaş Gölü'nde su seviyesi düşünce gölün rengi maviden sarıya döndü, birçok balık kıyıya vurdu. Göçmen kuşlar gölü terk etmeye... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T17:32+0300

2021-09-28T17:32+0300

2021-09-28T17:41+0300

türkiye

sivas

su

ölüm

göl

renk

balık

ulaş gölü

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü'nde su seviyesi düşünce birçok balık ölerek kıyıya vurdu.Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyordu. Göl bu günlerde kuraklık alarmı veriyor.Kentteki yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürdü. Su seviyesini düşmesi de balıkları etkiledi.Suda azalan oksijen seviyesi sonrası birçok balık öldü. Kıyıya vuran balıklar görenleri endişelendirdi.Turkuaz renkteki gölün rengi de sarıya döndü. Alarm veren göl havadan drone ile görüntülendi.'Balıklar ölmeye başladı'Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, "Gölde çeşitli balık ve hayvan türleri yaşıyor. 2 ay önce başlayan kuraklıkla gölde su çekilmesi oldu. Balıklar ölmeye başladı. Çeşitli göçmen kuşlar da gölü terk etmeye başladı. Balık ve kuşlar da azalma başladı. Ölümler arttı" dedi.'Yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz'Çakırer, "Bunun nedenlerinden biri de kuraklık. Buradaki taş ocaklarını patlatmaları, Tecer ırmağının kuruması. Bunlar etken oluyor. Bunları ortadan kaldırdığımızda buradaki yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz" diye konuştu.Çakırer, gölün eskiden masmavi olduğunu söyleyerek, “Suyun renginin değişmesi oksijenin azalmasıyla beraber yosunların oluşmasından kaynaklı. Yosunlar oksijeni tüketiyor. Oksijen tükenince balıklar ölüyor. Balıkların ölümüyle beraber de suyun rengi değişiyor. Burası önceden masmaviydi ama şimdi kirli bir renk oluştu" dedi.

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ulaş gölü

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sivas, su, ölüm, göl, renk, balık, ulaş gölü