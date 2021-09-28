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Takı kavgasında 4 kişi yaralanmıştı: Boşanıyorlar
Takı kavgasında 4 kişi yaralanmıştı: Boşanıyorlar
Trabzon'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan ve gelinin babasının damat, babası, annesi ve kız kardeşini silahla yaraladığı olayda yeni gelişme... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T11:08+0300
2021-09-28T11:09+0300
boşanma
türkiye
trabzon
takı
kavga
silah
yaralama
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Trabzon'da 25 Eylül'de meydana gelen olayda Dr. Burcu B. K. ile meslektaşı Ümit K.'nın aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri B., çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit K. ile babası Hasan, annesi Meryem ve kız kardeşi Edanur K.'yı yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan Basri B. ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşananları anlatan gelin Burcu B.K., eşinin ailesinin takıları istemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi. Boşanmak için avukat aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu B.K., şunları söyledi:"Eşimle evlenme aşamasında olduğumuz zaman zarfında ve evlendikten sonra da eşimin ailesinin bize karışması nedeniyle tartışmalarımız başladı. Eşimin ailesi, giyim tarzıma, örf ve adetlerime karışmaya başladı. Evlendikten sonra da düğünde takılan altınları bizden istediler. Altınları vermek istemedim. Bana 'altınlar bizde duracak, biz saklarız' diye ısrar ettiler. Ben de altınlar 'bize ait, gerekirse bankada kasada saklarım' dedim. Bu nedenle eşim ve ailesi ile aramızda huzursuzluk başladı, devamlı tartışıyorduk. Eşim zaman zaman ailesinin evine gidip geri geldiğinde devamlı olarak benimle tartışma ortamı yapıyordu. 'Ailem ne derse, o olacak' diyordu."'Eşim bana kızıp bağırdı'Eşi ile olan tartışmalarına babasının telefon görüşmesinde şahit olduğunu belirten Burcu B.K., "En son olay yaşanmadan 3 gün önce yine bu sebeplerle eşimle tartıştık. Bu tartışma sırasında babam Basri B., telefonla beni görüntülü olarak aramıştı. Yine aramızda altın mevzusu açıldı. Eşim bana kızıp bağırdı. Telefonda babama ve anneme de bağırdı. Babam bana 'sen huzursuzsan, sana yardımcı oluruz. Evden ayrılırsan sana ev tutarım' dedi. Ben de ailemin beni desteklediğini hissetmem üzerine eşime evlilik yüzüğümü verdim ve evden ayrıldım. Dışarıda birkaç saat dolaştım, ıslandım, sonra eve geri döndüm, sonra eşimle barıştık" diye konuştu.'Anneme 'Bu kızı namussuz yetiştirmişsiniz' dediler'Eşinin ailesi tarafından kendisine ağır hakaretler yapıldığını öne süren Burcu B.K., şöyle devam etti:"Annem ile babam telefon görüşmesinin üzerine Trabzon'a geldiler. İki gün otelde kaldılar, evlilik durumunun nasıl gittiğini görmek istediler. Olay günü sabahı eşimle birlikte kaldığımız evde uyandım. Eşim, babasını benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşmak istemedim. Buna rağmen altınları alması için babasını bizim evimize çağırdı. Bu sırada beni annem telefonla aradı, kayınpederimin geleceğini söyledim. Annem 'biz de geliyoruz, bu işi konuşalım' dedi. Eşim de bunun üzerine 'o zaman ben de ailemi getireyim' dedi ve evden ayrılarak annesi ile kız kardeşini de alıp getirdi. Hep birlikte oturup konuşmaya başladık. Konuşma esnasında eşimin annesi ve babası ile kız kardeşi devamlı beni eleştiriyordu, yine aileme benim 'açık giyindiğim, namussuz olduğum' şeklinde konuşmaları oldu. Anneme de hitaben 'bu kızı namussuz ve cahil yetiştirmişsin' diye söylediler. Annem ile babam beni savunmaya başladı, aramızda bu şekilde bir tartışma yaşandı."'Kaynanam bana saldırdı'Babasının kavgayı ayırmak için silahını çıkardığını iddia eden Burcu B.K., şunları söyledi:"Kayınpederim, tartışmada 'ev benim, defolun gidin' deyince arbede çıktı. Arbede sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar. Kaynanam Meryem K., bana saldırdı. Saçımdan çekti, boğamızı tuttu. Ailem bana 'bu iş büyüyebilir, buradan ayrılalım' dedi. Annem ve babam ile birlikte dışarı çıktık, komşulara 'ambulansı ve polisi arayın' dedim. Aracıma binerek sakinleşmek için olay yerinden ayrıldım."
https://tr.sputniknews.com/20210927/taki-kavgasinda-damat-ile-ailesinden-3-kisiyi-vuran-gelinin-babasi-tutuklandi-1049292923.html
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boşanma, trabzon, takı, kavga, silah, yaralama

Takı kavgasında 4 kişi yaralanmıştı: Boşanıyorlar

11:08 28.09.2021 (güncellendi: 11:09 28.09.2021)
© DHAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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Trabzon'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan ve gelinin babasının damat, babası, annesi ve kız kardeşini silahla yaraladığı olayda yeni gelişme yaşandı. 2 hafta önce evlenen doktor Burcu B. K. ve meslektaşı Ümit K. boşanıyor.
Trabzon'da 25 Eylül'de meydana gelen olayda Dr. Burcu B. K. ile meslektaşı Ümit K.'nın aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı.
Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri B., çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit K. ile babası Hasan, annesi Meryem ve kız kardeşi Edanur K.'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan Basri B. ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşananları anlatan gelin Burcu B.K., eşinin ailesinin takıları istemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi. Boşanmak için avukat aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu B.K., şunları söyledi:
"Eşimle evlenme aşamasında olduğumuz zaman zarfında ve evlendikten sonra da eşimin ailesinin bize karışması nedeniyle tartışmalarımız başladı. Eşimin ailesi, giyim tarzıma, örf ve adetlerime karışmaya başladı. Evlendikten sonra da düğünde takılan altınları bizden istediler. Altınları vermek istemedim. Bana 'altınlar bizde duracak, biz saklarız' diye ısrar ettiler. Ben de altınlar 'bize ait, gerekirse bankada kasada saklarım' dedim. Bu nedenle eşim ve ailesi ile aramızda huzursuzluk başladı, devamlı tartışıyorduk. Eşim zaman zaman ailesinin evine gidip geri geldiğinde devamlı olarak benimle tartışma ortamı yapıyordu. 'Ailem ne derse, o olacak' diyordu."
Trabzon'da 2 hafta önce evlenen doktor çiftin aileleri arasında düğündeki takıların paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada damat ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50) tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
TÜRKİYE
Takı kavgasında damat ile ailesinden 3 kişiyi vuran gelinin babası tutuklandı
Dün, 19:18

'Eşim bana kızıp bağırdı'

Eşi ile olan tartışmalarına babasının telefon görüşmesinde şahit olduğunu belirten Burcu B.K., "En son olay yaşanmadan 3 gün önce yine bu sebeplerle eşimle tartıştık. Bu tartışma sırasında babam Basri B., telefonla beni görüntülü olarak aramıştı. Yine aramızda altın mevzusu açıldı. Eşim bana kızıp bağırdı. Telefonda babama ve anneme de bağırdı. Babam bana 'sen huzursuzsan, sana yardımcı oluruz. Evden ayrılırsan sana ev tutarım' dedi. Ben de ailemin beni desteklediğini hissetmem üzerine eşime evlilik yüzüğümü verdim ve evden ayrıldım. Dışarıda birkaç saat dolaştım, ıslandım, sonra eve geri döndüm, sonra eşimle barıştık" diye konuştu.

'Anneme 'Bu kızı namussuz yetiştirmişsiniz' dediler'

Eşinin ailesi tarafından kendisine ağır hakaretler yapıldığını öne süren Burcu B.K., şöyle devam etti:
"Annem ile babam telefon görüşmesinin üzerine Trabzon'a geldiler. İki gün otelde kaldılar, evlilik durumunun nasıl gittiğini görmek istediler. Olay günü sabahı eşimle birlikte kaldığımız evde uyandım. Eşim, babasını benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşmak istemedim. Buna rağmen altınları alması için babasını bizim evimize çağırdı. Bu sırada beni annem telefonla aradı, kayınpederimin geleceğini söyledim.
Annem 'biz de geliyoruz, bu işi konuşalım' dedi. Eşim de bunun üzerine 'o zaman ben de ailemi getireyim' dedi ve evden ayrılarak annesi ile kız kardeşini de alıp getirdi. Hep birlikte oturup konuşmaya başladık. Konuşma esnasında eşimin annesi ve babası ile kız kardeşi devamlı beni eleştiriyordu, yine aileme benim 'açık giyindiğim, namussuz olduğum' şeklinde konuşmaları oldu. Anneme de hitaben 'bu kızı namussuz ve cahil yetiştirmişsin' diye söylediler. Annem ile babam beni savunmaya başladı, aramızda bu şekilde bir tartışma yaşandı."

'Kaynanam bana saldırdı'

Babasının kavgayı ayırmak için silahını çıkardığını iddia eden Burcu B.K., şunları söyledi:
"Kayınpederim, tartışmada 'ev benim, defolun gidin' deyince arbede çıktı. Arbede sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar. Kaynanam Meryem K., bana saldırdı. Saçımdan çekti, boğamızı tuttu. Ailem bana 'bu iş büyüyebilir, buradan ayrılalım' dedi. Annem ve babam ile birlikte dışarı çıktık, komşulara 'ambulansı ve polisi arayın' dedim. Aracıma binerek sakinleşmek için olay yerinden ayrıldım."
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