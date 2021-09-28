https://tr.sputniknews.com/20210928/taksimde-denetim-taksiciden-bu-kez-uzun-mesafe-bahanesi--1049332997.html

Taksim'de denetim: Taksiciden bu kez 'uzun mesafe' bahanesi

Taksim'de denetim: Taksiciden bu kez 'uzun mesafe' bahanesi

Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi. Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T21:59+0300

2021-09-28T21:59+0300

2021-09-28T21:59+0300

türkiye

taksim

taksim meydanı

uzun mesafe

kısa mesafe

taksimetre

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.Öte yandan bir kadın gideceği yerin uzak olduğu bahane edilerek taksiye alınmadı.Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" diye konuştu.

türkiye

taksim

taksim meydanı

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taksim, taksim meydanı, uzun mesafe, kısa mesafe, taksimetre