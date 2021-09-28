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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210928/talibandan-sakal-tirasi-yasagina-aciklama-1049301706.html
Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama
Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama
Taliban, Afganistan’ın bazı bölgelerinde uygulamaya konan sakal tıraşı yasağı ile kadınlara akıllı telefon yasağının örgütün resmi politikası olmadığı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T02:53+0300
2021-09-28T02:53+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
sakal
yasak
tıraş
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Tolo News televizyonunun haberine göre, Afganistan geçici hükümetin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’nın Kültür Komisyonu üyesi İnamolla Samangani, Afganistan’ın bazı bölgelerinde uygulamaya konan sakal tıraşı yasağı ile kadınlara akıllı telefon yasağının Taliban’ın resmi politikası olmadığını açıkladı.Samangani, “Sosyal medyada ortaya çıkan her şey bakanlıktan kaynaklanmıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları yasaklandığı bildirilmişti.
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taliban, sakal, yasak, tıraş

Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama

02:53 28.09.2021
© AFP 2021 / Hoang Dinh NamTaliban'dan sakal tıraşı yasağı
Taliban'dan sakal tıraşı yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / Hoang Dinh Nam
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Taliban, Afganistan’ın bazı bölgelerinde uygulamaya konan sakal tıraşı yasağı ile kadınlara akıllı telefon yasağının örgütün resmi politikası olmadığı belirtildi.
Tolo News televizyonunun haberine göre, Afganistan geçici hükümetin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’nın Kültür Komisyonu üyesi İnamolla Samangani, Afganistan’ın bazı bölgelerinde uygulamaya konan sakal tıraşı yasağı ile kadınlara akıllı telefon yasağının Taliban’ın resmi politikası olmadığını açıkladı.
Samangani, “Sosyal medyada ortaya çıkan her şey bakanlıktan kaynaklanmıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları yasaklandığı bildirilmişti.
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