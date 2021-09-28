https://tr.sputniknews.com/20210928/talibandan-sakal-tirasi-yasagina-aciklama-1049301706.html

Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama

Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama

Taliban, Afganistan’ın bazı bölgelerinde uygulamaya konan sakal tıraşı yasağı ile kadınlara akıllı telefon yasağının örgütün resmi politikası olmadığı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T02:53+0300

2021-09-28T02:53+0300

2021-09-28T02:53+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

sakal

yasak

tıraş

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Tolo News televizyonunun haberine göre, Afganistan geçici hükümetin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’nın Kültür Komisyonu üyesi İnamolla Samangani, Afganistan’ın bazı bölgelerinde uygulamaya konan sakal tıraşı yasağı ile kadınlara akıllı telefon yasağının Taliban’ın resmi politikası olmadığını açıkladı.Samangani, “Sosyal medyada ortaya çıkan her şey bakanlıktan kaynaklanmıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları yasaklandığı bildirilmişti.

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taliban, sakal, yasak, tıraş