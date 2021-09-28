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https://tr.sputniknews.com/20210928/tayvan-savunma-bakani-uzun-menzilli-fuzeler-gelistirmemiz-sart-1049301837.html
Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart
Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart
Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, adanın 'savunmasını pekiştirmek için' silahlarının menzilini, hassasiyetini ve hareket kabiliyetini artırmaları... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T03:08+0300
2021-09-28T03:08+0300
dünya
çin
tayvan
uzun menzilli füze
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ABD ve İngiltere, güneydoğu Asya bölgesinde Avustralya ile birlikte Çin'e karşı ortaklık kurmuşken, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 'uzun menzilli füzeler' geliştirmeleri gerektiğini belirtti.Chiu, yaptığı açıklamada, "Silahlarımızın menzilinin, hassaslığının ve hareket kabiliyetinin artırılması gerekli" ifadelerini kullandı.Bakan, bunun adanın savunmasını ve silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık düzeyini artıracağını da sözlerine ekledi.Öte yandan Chiu, ABD'den F-16V savaş uçakları almalarıyla birlikte Taipei'nin 2022 savunma bütçesinin 18.6 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.Tayvan'ın önümüzdeki 5 yıl içinde ilave 8.6 milyar dolar savunma harcaması yapması bekleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, haziran ayında Tayvan ile yeniden birleşmeyi nihayete erdirme taahhüdü vermiş, adanın herhangi bir şekilde bağımsızlık ilan etmesine güçlü şekilde engel olacaklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210829/cinden-abdye-tayvan-bogazi-kinamasi-1048415322.html
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çin, tayvan, uzun menzilli füze

Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart

03:08 28.09.2021
© WikipediaÇin'den, iki uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat
Çin'den, iki uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Wikipedia
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Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, adanın 'savunmasını pekiştirmek için' silahlarının menzilini, hassasiyetini ve hareket kabiliyetini artırmaları gerektiğini söyledi.
ABD ve İngiltere, güneydoğu Asya bölgesinde Avustralya ile birlikte Çin'e karşı ortaklık kurmuşken, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 'uzun menzilli füzeler' geliştirmeleri gerektiğini belirtti.
Chiu, yaptığı açıklamada, "Silahlarımızın menzilinin, hassaslığının ve hareket kabiliyetinin artırılması gerekli" ifadelerini kullandı.
Bakan, bunun adanın savunmasını ve silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık düzeyini artıracağını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Chiu, ABD'den F-16V savaş uçakları almalarıyla birlikte Taipei'nin 2022 savunma bütçesinin 18.6 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.
Tayvan'ın önümüzdeki 5 yıl içinde ilave 8.6 milyar dolar savunma harcaması yapması bekleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, haziran ayında Tayvan ile yeniden birleşmeyi nihayete erdirme taahhüdü vermiş, adanın herhangi bir şekilde bağımsızlık ilan etmesine güçlü şekilde engel olacaklarını belirtmişti.
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