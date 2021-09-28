https://tr.sputniknews.com/20210928/tayvan-savunma-bakani-uzun-menzilli-fuzeler-gelistirmemiz-sart-1049301837.html

Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart

Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, adanın 'savunmasını pekiştirmek için' silahlarının menzilini, hassasiyetini ve hareket kabiliyetini artırmaları... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T03:08+0300

2021-09-28T03:08+0300

2021-09-28T03:08+0300

dünya

çin

tayvan

uzun menzilli füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1044205257_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_c5d54953412ce4844d85ff71b2c35733.jpg

ABD ve İngiltere, güneydoğu Asya bölgesinde Avustralya ile birlikte Çin'e karşı ortaklık kurmuşken, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 'uzun menzilli füzeler' geliştirmeleri gerektiğini belirtti.Chiu, yaptığı açıklamada, "Silahlarımızın menzilinin, hassaslığının ve hareket kabiliyetinin artırılması gerekli" ifadelerini kullandı.Bakan, bunun adanın savunmasını ve silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık düzeyini artıracağını da sözlerine ekledi.Öte yandan Chiu, ABD'den F-16V savaş uçakları almalarıyla birlikte Taipei'nin 2022 savunma bütçesinin 18.6 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.Tayvan'ın önümüzdeki 5 yıl içinde ilave 8.6 milyar dolar savunma harcaması yapması bekleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, haziran ayında Tayvan ile yeniden birleşmeyi nihayete erdirme taahhüdü vermiş, adanın herhangi bir şekilde bağımsızlık ilan etmesine güçlü şekilde engel olacaklarını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210829/cinden-abdye-tayvan-bogazi-kinamasi-1048415322.html

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, tayvan, uzun menzilli füze