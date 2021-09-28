Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart

ABD ve İngiltere, güneydoğu Asya bölgesinde Avustralya ile birlikte Çin'e karşı ortaklık kurmuşken, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 'uzun menzilli füzeler' geliştirmeleri gerektiğini belirtti.Chiu, yaptığı açıklamada, "Silahlarımızın menzilinin, hassaslığının ve hareket kabiliyetinin artırılması gerekli" ifadelerini kullandı.Bakan, bunun adanın savunmasını ve silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık düzeyini artıracağını da sözlerine ekledi.Öte yandan Chiu, ABD'den F-16V savaş uçakları almalarıyla birlikte Taipei'nin 2022 savunma bütçesinin 18.6 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.Tayvan'ın önümüzdeki 5 yıl içinde ilave 8.6 milyar dolar savunma harcaması yapması bekleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, haziran ayında Tayvan ile yeniden birleşmeyi nihayete erdirme taahhüdü vermiş, adanın herhangi bir şekilde bağımsızlık ilan etmesine güçlü şekilde engel olacaklarını belirtmişti.
Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, adanın 'savunmasını pekiştirmek için' silahlarının menzilini, hassasiyetini ve hareket kabiliyetini artırmaları gerektiğini söyledi.
ABD ve İngiltere, güneydoğu Asya bölgesinde Avustralya ile birlikte Çin'e karşı ortaklık kurmuşken, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 'uzun menzilli füzeler' geliştirmeleri gerektiğini belirtti.
Chiu, yaptığı açıklamada, "Silahlarımızın menzilinin, hassaslığının ve hareket kabiliyetinin artırılması gerekli" ifadelerini kullandı.
Bakan, bunun adanın savunmasını ve silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık düzeyini artıracağını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Chiu, ABD'den F-16V savaş uçakları almalarıyla birlikte Taipei'nin 2022 savunma bütçesinin 18.6 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.
Tayvan'ın önümüzdeki 5 yıl içinde ilave 8.6 milyar dolar savunma harcaması yapması bekleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, haziran ayında Tayvan ile yeniden birleşmeyi nihayete erdirme taahhüdü vermiş, adanın herhangi bir şekilde bağımsızlık ilan etmesine güçlü şekilde engel olacaklarını belirtmişti.