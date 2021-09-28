Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210928/ticaret-bakanligindan-indirimli-satislara-iliskin-uyari-1049315624.html
Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satışlara ilişkin uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satışlara ilişkin uyarı
Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:19+0300
2021-09-28T14:20+0300
indirim
satış
internet
ekonomi
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/82/1041358204_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_2b482f0ceea2765c59f102c6571dd26a.jpg
Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, pek çok indirimli satış reklamında görülen 'yüzde 50'ye varan indirim' ifadesindeki '...ye varan', '...ye kadar' gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor. Ayrıca, hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor.İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor.Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulması dolayısıyla ürünün piyasa fiyatı konusunda bir bilgi edinilememesi tüketici mağduriyetine neden olabiliyor. Bu nedenle indirimli ve kampanyalı satış sürecinin, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor.Stok yetersizliği gerekçesiyle satış iptali mevzuata aykırıİnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarlarının hiç ya da gerçeğe uygun belirtilmemesi de karşılaşılan bir başka aykırılık olarak dikkati çekerken, bu konuda tüketicilere doğru bilginin verilmesi kuralı bulunuyor.Stokta var olan ve siparişi onaylanan ürünün, stok yetersizliği, sistemsel problemler gibi gerekçelerle iptal edilmesi de mevzuata aykırılık teşkil ediyor.İndirimli satış kampanyaları kapsamında reklamlarda yer verilen ana vaatler ile istisnalar arasında uyumsuzluk bulunmaması, indirimli satış veya kampanyaya ilişkin önemli detayların reklamda ana mesajın paylaşıldığı alanda aktarılması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210925/bakanlik-5-buyuk-zincir-market-icin-ticaret-mufettisleri-gorevlendirildi-1049236024.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/82/1041358204_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_f005a785faebe2910364c40dd4760897.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
indirim, satış, internet, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satışlara ilişkin uyarı

14:19 28.09.2021 (güncellendi: 14:20 28.09.2021)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu.
Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, pek çok indirimli satış reklamında görülen 'yüzde 50'ye varan indirim' ifadesindeki '...ye varan', '...ye kadar' gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor. Ayrıca, hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor.
İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.
Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor.
Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulması dolayısıyla ürünün piyasa fiyatı konusunda bir bilgi edinilememesi tüketici mağduriyetine neden olabiliyor. Bu nedenle indirimli ve kampanyalı satış sürecinin, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor.

Stok yetersizliği gerekçesiyle satış iptali mevzuata aykırı

İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarlarının hiç ya da gerçeğe uygun belirtilmemesi de karşılaşılan bir başka aykırılık olarak dikkati çekerken, bu konuda tüketicilere doğru bilginin verilmesi kuralı bulunuyor.
Stokta var olan ve siparişi onaylanan ürünün, stok yetersizliği, sistemsel problemler gibi gerekçelerle iptal edilmesi de mevzuata aykırılık teşkil ediyor.
İndirimli satış kampanyaları kapsamında reklamlarda yer verilen ana vaatler ile istisnalar arasında uyumsuzluk bulunmaması, indirimli satış veya kampanyaya ilişkin önemli detayların reklamda ana mesajın paylaşıldığı alanda aktarılması gerekiyor.
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
EKONOMİ
Bakanlık: 5 büyük zincir marketteki fiyatlar için ticaret müfettişleri görevlendirildi
25 Eylül, 10:37
000100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:09Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatan kişi akıl hastanesine yatırıldı
14:59Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt
14:55Kaş'tan yüzerek Yunanistan'a geçen iki Türk tutuklandı
14:48İstanbul'da bir apartmanda balkon var ama kapı yok
14:46Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlenecek
14:44Galata Kulesi'nin önündeki direk kaldırılıyor: 'Fotoğrafta çıkması görüntüyü estetik açıdan bozuyor'
14:37Prof. Dr. Yeldan: Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi bu koşullarda neredeyse intihar girişimiydi
14:36Finlandiya'da bilim insanları laboratuvarda kahve üretti
14:33MB Başkanı Kavcıoğlu: Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz
14:31İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Rus mevkidaşıyla işbirliğini görüşmek için Moskova'ya gitti
14:29Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti
14:28Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar
14:19Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satışlara ilişkin uyarı
14:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabah sporu paylaşımı
14:11WhatsApp, 1 Kasım'da 43 telefonda çalışmayı bitiriyor
14:07Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın
14:07Aziz Sancar, isminin kullanılmasına izin verip imzaladı: '100 kilometre hıza ulaşabiliyor'
14:01WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor
13:57İBB, bisikletliler için kapalı park alanı yapıyor
13:54Ormanda saatlerce kendini aradı