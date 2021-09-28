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TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor
© Fotoğraf : TikTokTikTok'un viral ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor
© Fotoğraf : TikTok
TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan 'Munchkin' adındaki ördek, ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ediyor.
Pensilvanya'da yaşayan TikTok'un popüler ördeği Muchkin'in sahibi Krissy Ellis, New York Post'a verdiği demeçte, “Dünyanın en şımarık ördeği. Görüntü alınca hemen poza girmeye başlıyor" dedi.
She wants her ice water and she wants it NOW 🧊 😂😂— Reg Saddler (@zaibatsu) December 28, 2020
🎥 Tiktok dunkin.ducks pic.twitter.com/GCmwCteteu
Ördeğini çok sevdiğini söyleyen 20 yaşındaki Ellis, TikTok sayfalarının günde binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
Day 7 of tweeting to @dunkindonuts until they follow me on Tiktok! SamMcGraww (BTW I met Dunkin duck for lunch, your 13th.) pic.twitter.com/clwbiveBJN— Sam McGraw (@sammcgraww) October 6, 2020
Ellis, açtıkları sayfa sayesinde ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ettiğini sözlerine ekledi.
Ellis'in 'Dunkin Ducks' adıyla açtığı sayfanın 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.
This Duck loves pulling up to Dunkin Donuts!— 𝔀𝓮𝓫𝓰𝓾𝓻𝓵 (@webgurlmedia) January 23, 2021
Follow dunkin.ducks on tiktokhttps://t.co/CBRvUIsjpI pic.twitter.com/cC03TZrAm3