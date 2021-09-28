https://tr.sputniknews.com/20210928/tiktokun-fenomen-ordegi-ayda-4-bin-500-dolar-kazaniyor-1049327991.html

TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan 'Munchkin' adındaki ördek, ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ediyor. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T18:14+0300

2021-09-28T18:14+0300

2021-09-28T18:14+0300

yaşam

tiktok

video

sosyal medya

dolar

kazanç

gelir

ördek

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Pensilvanya'da yaşayan TikTok'un popüler ördeği Muchkin'in sahibi Krissy Ellis, New York Post'a verdiği demeçte, “Dünyanın en şımarık ördeği. Görüntü alınca hemen poza girmeye başlıyor" dedi.Ördeğini çok sevdiğini söyleyen 20 yaşındaki Ellis, TikTok sayfalarının günde binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.Ellis, açtıkları sayfa sayesinde ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ettiğini sözlerine ekledi.Ellis'in 'Dunkin Ducks' adıyla açtığı sayfanın 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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tiktok, video, sosyal medya, dolar, kazanç, gelir, ördek