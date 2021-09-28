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Türk vatandaşları Kovid-19 şartlarında hangi ülkelere seyahat edebiliyor?
Türk vatandaşları Kovid-19 şartlarında hangi ülkelere seyahat edebiliyor?
Kovid-19 pandemisi ile birlikte bir süre kesintiye uğrayan ülkelerarası seyahatler, çeşitli önlemler altında devam ediyor. Türk vatandaşlarının seyahat... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
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Ülkelerin aradığı şartlar, güncel açıklamalar üzerinden derlenen verilerle Sputnik’in hazırladığı infografikte.
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Türk vatandaşları Kovid-19 şartlarında hangi ülkelere seyahat edebiliyor? 16:52 28.09.2021 (güncellendi: 16:53 28.09.2021)
Kovid-19 pandemisi ile birlikte bir süre kesintiye uğrayan ülkelerarası seyahatler, çeşitli önlemler altında devam ediyor. Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin sayısı da artıyor. Peki, Türk vatandaşlarının seyahati konusunda hangi ülkeler hangi şartları arıyor?
Ülkelerin aradığı şartlar, güncel açıklamalar üzerinden derlenen verilerle Sputnik’in hazırladığı infografikte.