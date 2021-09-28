Kovid-19 pandemisi ile birlikte bir süre kesintiye uğrayan ülkelerarası seyahatler, çeşitli önlemler altında devam ediyor. Türk vatandaşlarının seyahat... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

Türk vatandaşları Kovid-19 şartlarında hangi ülkelere seyahat edebiliyor?

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Kovid-19 pandemisi ile birlikte bir süre kesintiye uğrayan ülkelerarası seyahatler, çeşitli önlemler altında devam ediyor. Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin sayısı da artıyor. Peki, Türk vatandaşlarının seyahati konusunda hangi ülkeler hangi şartları arıyor?