Türkiye'de koronavirüsten 239 can kaybı, 28 bin 892 yeni vaka

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı.239 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.
Son 24 saatte 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi, 239 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 336 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı.
239 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.
“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım! pic.twitter.com/rJS3qra5vf