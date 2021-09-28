https://tr.sputniknews.com/20210928/turkiyede-koronavirusten-239-can-kaybi-28-bin-892-yeni-vaka-1049330948.html

Türkiye'de koronavirüsten 239 can kaybı, 28 bin 892 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüsten 239 can kaybı, 28 bin 892 yeni vaka

Son 24 saatte 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi, 239 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 336 kişi sağlığına kavuştu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T20:07+0300

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koronavirüs

türkiye

ölü sayısı

koronavirüs aşısı

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı.239 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.

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koronavirüs, ölü sayısı, koronavirüs aşısı, vaka sayısı