https://tr.sputniknews.com/20210928/turkiyede-yapilan-3-doz-kovid-19-asisi-arastirma-sonuclari-aciklandi-1049327095.html

Türkiye'de yapılan 3. doz Kovid-19 aşısı araştırma sonuçları açıklandı

Türkiye'de yapılan 3. doz Kovid-19 aşısı araştırma sonuçları açıklandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, üç doz aşı olanların... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T17:38+0300

2021-09-28T17:38+0300

2021-09-28T17:38+0300

koronavirüs

manisa celal bayar üniversitesi

tıp fakültesi

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'inden yapılan yazılı açıklamaya göre, MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türkiye’de uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının 6. ay takip sonuçları ile 3. doz sonrası ortaya çıkan etkililik sonuçlarını araştırdı.Çalışmanın MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.Çalışmaya 1053 gönüllü sağlık çalışanının katıldığı aktarılan açıklamada, aşı sonrası çalışma grubundakilerin hastalanma sıklığı ve aşının oluşturduğu antikor düzeylerinin araştırıldığı kaydedildi.'Bu veri 3. doz aşılamanın yerinde bir karar olduğunu kanıtlamıştır'Açıklamada, iki doz CoronaVac aşı sonrası 6. ay sonuçları ile 3. doz sonrası ortaya çıkan etkilere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:Bu durumda 2 doz CoronaVac ve ilave 1 doz BioNTech sonrası 4. doz BioNTech aşısı uygulanmasının henüz erken olduğu düşünülebilir. Olası 2. doz BioNTech aşısının (4. dozun) ne zaman yapılması gerektiği sorusuna, 3. doz uygulaması sonrası 3. ve 6. ay sonuçları elde edildiğinde yanıt verilebilir. 3. aşıdan sonra geçen dönemde hastalanan 44 çalışandan hiçbiri hastaneye yatırılmamış, hastalığı ayakta geçirmişlerdir."

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manisa celal bayar üniversitesi, tıp fakültesi, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını