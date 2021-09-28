https://tr.sputniknews.com/20210928/twittera-erisim-problemi-1049329707.html

Twitter'a erişim problemi

Twitter'a erişim problemi

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T19:20+0300

2021-09-28T19:20+0300

2021-09-28T19:46+0300

twitter

erişim sorunu

yaşam

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Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter , erişim sorunu