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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20210928/twittera-erisim-problemi-1049329707.html
Twitter'a erişim problemi
Twitter'a erişim problemi
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T19:20+0300
2021-09-28T19:20+0300
2021-09-28T19:46+0300
twitter
erişim sorunu
yaşam
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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043977544_0:228:2191:1460_1920x0_80_0_0_5f7e83156c854348acfc12670de10773.jpg
Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.
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twitter , erişim sorunu
Twitter'a erişim problemi 19:20 28.09.2021 (güncellendi: 19:46 28.09.2021)
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.
Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.