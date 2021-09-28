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https://tr.sputniknews.com/20210928/ufo-ile-karsilasmasini-paylasan-demi-lovato-sevgi-dolu-uzaylilarin-bazisi-insanlar-arasinda-yasiyor-1049327816.html
UFO ile karşılaşmasını paylaşan Demi Lovato: Sevgi dolu uzaylıların bazısı insanlar arasında yaşıyor
UFO ile karşılaşmasını paylaşan Demi Lovato: Sevgi dolu uzaylıların bazısı insanlar arasında yaşıyor
‘The Unidentified’ (Tanımsız) isimli yeni programı vesilesiyle 'bir UFO'yla güzel ve inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını, bu sayede gerçekliğinin kesinlikle... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T18:06+0300
2021-09-28T18:17+0300
yaşam
abd
dünya
ufo
uzaylı
küre
insan
demi lovato
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ABD'nin çocuk yıldızlıktan gelen şöhretlerinden Demi Lovato, cinsiyet ve uyuşturucunun ardından dünya dışı yaşam formları konusunda da tartışmalı bir açıklama yaptı. Mayısta kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayanlardan (nonbinary) olduğunu ve kullandığı zamirleri İngilizce'deki cinsiyetsiz zamirler 'they/them' olarak değiştirdiğini duyuran oyuncu, model, şarkıcı ve influencer, ‘The Unidentified’ (Tanımsız) isimli, UFO temalı ilk şovunu yayımlamaya hazırlanırken yeni açıklamalar yaptı. Çocukken 'Barney and Friends' (Barny ile dostları) isimli TV programıyla ünlenen Lovato, E! News sitesine verdiği mülakatta, 'UFO'yla güzel ve inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını, bu sayede gerçekliğinin kesinlikle değiştiğini' anlattı.Joshua Ağacı Ulusal Parkı'ndaki çöle gittiklerinde 'yaklaşık 15 metre uzakta mavi bir küre gördüğünü, kürenin yerin 4-5 metre üzerinde süzülür ve kendisiyle mesafesini korur gibi gözüktüğünü' aktaran sanatçı, "Bu kesinlikle dünyayı görme biçimini değiştiriyor. Bir sezginiz var ve sonra aniden bu sezgi doğrulanıyor" dedi. EW.com sitesine de mülakat veren Lovato, 'akıl uçurucu' diye nitelediği bu karşılaşmanın 28. yaşgününde gerçekleştiğini, bundan esinle tümüyle insanların uzaylılarla karşılaşmalarına adanmış bir şov yapmaya karar verdiğini belirtti. 'Dünyada atomun parçalanmasından beri aramızdalar'"Bu varlıklardan aldığınız duygu o kadar sıcak, sevgi ve kabul dolu ki, temas kurabildiğiniz zaman çok baskın bir sevinç galebe çalıyor" diye konuşan 29 yaşındaki şarkıcı, 'uzaylıların son derece barışçı ve sevecen olduğu' görüşünde ısrar etti.'Nükleer silahların icadından, daha doğrusu dünyada atomun parçalanmasından beri uzaylıların insanlar arasında yaşadığı' iddiasını dile getiren Lovato, "Bence buraya gelmek için ışık yılları boyunca seyahat etmiyorlar, gerçekte bazıları çoktandır aramızda yaşıyor" dedi. 'Demi Lovato ile Tanımsız' programının prömiyeri, perşembe günü Peacock ağında yapılacak. Senaryosuz dört bölüm boyunca, şarkıcı, dünya dışı varlıklara inanmayan en iyi arkadaşı Matthew Scott Montgomery ve kız kardeşi Dallas Lovato ile uzaylılar alemini keşfe çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20210218/abdli-sarkicidemilovato-asiri-doz-uyusturucu-kullanmaktan-3-kez-felc-ve-kalp-krizi-gecirdigini-1043839229.html
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abd, dünya, ufo, uzaylı, küre, insan, demi lovato

UFO ile karşılaşmasını paylaşan Demi Lovato: Sevgi dolu uzaylıların bazısı insanlar arasında yaşıyor

18:06 28.09.2021 (güncellendi: 18:17 28.09.2021)
© AFP 2021 / ANGELA WEISSDemi Lovato
Demi Lovato - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
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‘The Unidentified’ (Tanımsız) isimli yeni programı vesilesiyle 'bir UFO'yla güzel ve inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını, bu sayede gerçekliğinin kesinlikle değiştiğini' anlatan ABD'li oyuncu-şarkıcı Demi Lovato, 'sevgi dolu' diye betimlediği uzaylıların bazısının insanlar arasında yaşadığı iddiasını dile getirdi.
ABD'nin çocuk yıldızlıktan gelen şöhretlerinden Demi Lovato, cinsiyet ve uyuşturucunun ardından dünya dışı yaşam formları konusunda da tartışmalı bir açıklama yaptı. Mayısta kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayanlardan (nonbinary) olduğunu ve kullandığı zamirleri İngilizce'deki cinsiyetsiz zamirler 'they/them' olarak değiştirdiğini duyuran oyuncu, model, şarkıcı ve influencer, ‘The Unidentified’ (Tanımsız) isimli, UFO temalı ilk şovunu yayımlamaya hazırlanırken yeni açıklamalar yaptı.
Çocukken 'Barney and Friends' (Barny ile dostları) isimli TV programıyla ünlenen Lovato, E! News sitesine verdiği mülakatta, 'UFO'yla güzel ve inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını, bu sayede gerçekliğinin kesinlikle değiştiğini' anlattı.
Joshua Ağacı Ulusal Parkı'ndaki çöle gittiklerinde 'yaklaşık 15 metre uzakta mavi bir küre gördüğünü, kürenin yerin 4-5 metre üzerinde süzülür ve kendisiyle mesafesini korur gibi gözüktüğünü' aktaran sanatçı, "Bu kesinlikle dünyayı görme biçimini değiştiriyor. Bir sezginiz var ve sonra aniden bu sezgi doğrulanıyor" dedi.
Demi Lovato - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2021
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EW.com sitesine de mülakat veren Lovato, 'akıl uçurucu' diye nitelediği bu karşılaşmanın 28. yaşgününde gerçekleştiğini, bundan esinle tümüyle insanların uzaylılarla karşılaşmalarına adanmış bir şov yapmaya karar verdiğini belirtti.

'Dünyada atomun parçalanmasından beri aramızdalar'

"Bu varlıklardan aldığınız duygu o kadar sıcak, sevgi ve kabul dolu ki, temas kurabildiğiniz zaman çok baskın bir sevinç galebe çalıyor" diye konuşan 29 yaşındaki şarkıcı, 'uzaylıların son derece barışçı ve sevecen olduğu' görüşünde ısrar etti.
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6 Ağustos 2018, 13:33
'Nükleer silahların icadından, daha doğrusu dünyada atomun parçalanmasından beri uzaylıların insanlar arasında yaşadığı' iddiasını dile getiren Lovato, "Bence buraya gelmek için ışık yılları boyunca seyahat etmiyorlar, gerçekte bazıları çoktandır aramızda yaşıyor" dedi.
'Demi Lovato ile Tanımsız' programının prömiyeri, perşembe günü Peacock ağında yapılacak. Senaryosuz dört bölüm boyunca, şarkıcı, dünya dışı varlıklara inanmayan en iyi arkadaşı Matthew Scott Montgomery ve kız kardeşi Dallas Lovato ile uzaylılar alemini keşfe çıkacak.
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