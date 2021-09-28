https://tr.sputniknews.com/20210928/ukrayna-buyukelcisi-macaristan-disisleri-bakanligina-cagrildi--1049311554.html

Ukrayna Büyükelçisi, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Ukrayna Büyükelçisi, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Macar şirket ile Rus gaz devi Gazprom arasında 15 yıllık bir anlaşma imzalaması nedeniyle Kiev’in rahatsız olmasının ardından Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisi... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T12:52+0300

2021-09-28T12:52+0300

2021-09-28T12:52+0300

ukrayna

gazprom

macaristan

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Gazprom’la anlaşma imzalayan Macaristan’ın ikili ilişkilere darbe indirdiği açıklamasının ardından, Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisi Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın tepkisinin ülkesinin egemenliğinin ihlaline eşdeğer olduğunu ifade etti. Gazprom dün Macaristan merkezli enerji şirketi MVM ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ülkeye yılda 4.5 milyar metreküp gaz sevkiyatının yapılması planlanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ın anlaşma ile ikili ilişkilere darbe indirdiği açıklaması yapmıştı. Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde iki ülke arasında gerçekleştirilecek hükümetlerarası ekonomik kalkınma komisyonu toplantısını erteleme kararı aldığı da belirtilmişti.

ukrayna

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ukrayna, gazprom, macaristan