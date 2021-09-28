Ukrayna Büyükelçisi, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Gazprom’la anlaşma imzalayan Macaristan’ın ikili ilişkilere darbe indirdiği açıklamasının ardından, Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisi Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın tepkisinin ülkesinin egemenliğinin ihlaline eşdeğer olduğunu ifade etti. Gazprom dün Macaristan merkezli enerji şirketi MVM ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ülkeye yılda 4.5 milyar metreküp gaz sevkiyatının yapılması planlanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ın anlaşma ile ikili ilişkilere darbe indirdiği açıklaması yapmıştı. Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde iki ülke arasında gerçekleştirilecek hükümetlerarası ekonomik kalkınma komisyonu toplantısını erteleme kararı aldığı da belirtilmişti.
Macar şirket ile Rus gaz devi Gazprom arasında 15 yıllık bir anlaşma imzalaması nedeniyle Kiev’in rahatsız olmasının ardından Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisi Lyubov Nepop, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Gazprom’la anlaşma imzalayan Macaristan’ın ikili ilişkilere darbe indirdiği açıklamasının ardından, Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisi Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın tepkisinin ülkesinin egemenliğinin ihlaline eşdeğer olduğunu ifade etti. Gazprom dün Macaristan merkezli enerji şirketi MVM ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ülkeye yılda 4.5 milyar metreküp gaz sevkiyatının yapılması planlanıyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ın anlaşma ile ikili ilişkilere darbe indirdiği açıklaması yapmıştı. Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde iki ülke arasında gerçekleştirilecek hükümetlerarası ekonomik kalkınma komisyonu toplantısını erteleme kararı aldığı da belirtilmişti.