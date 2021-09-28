Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız

Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.Takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi?" paylaşımına da Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi.
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla "Ekonomi için fikrim. Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" paylaşımında bulundu.
Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.
Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız.
Takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi?" paylaşımına da Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi.