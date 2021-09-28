https://tr.sputniknews.com/20210928/vedat-milor-ekonomi-icin-fikrim-dolari-once-10-liraya-cikartip-sonra-1-sifir-atmaliyiz-1049301075.html

Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız

Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla "Ekonomi için fikrim. Doları önce 10 liraya... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:57+0300

2021-09-28T01:57+0300

2021-09-28T01:57+0300

yaşam

dolar

vedat milor

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Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.Takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi?" paylaşımına da Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi.

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2021

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dolar, vedat milor