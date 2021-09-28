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https://tr.sputniknews.com/20210928/vedat-milor-ekonomi-icin-fikrim-dolari-once-10-liraya-cikartip-sonra-1-sifir-atmaliyiz-1049301075.html
Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız
Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla "Ekonomi için fikrim. Doları önce 10 liraya... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
dolar
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Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.Takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi?" paylaşımına da Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi.
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dolar, vedat milor

Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız

01:57 28.09.2021
© FlickrVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Flickr
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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla "Ekonomi için fikrim. Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" paylaşımında bulundu.
Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.
Takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi?" paylaşımına da Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi.
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