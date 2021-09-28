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Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın
14:07 28.09.2021 (güncellendi: 14:39 28.09.2021)
© REUTERSWill Smith
© REUTERS
Hollywood'un siyah yıldızı Will Smith, ilk kez kölelikle ilgili bir filmde rol alması itibarıyla verdiği röportajda, Siyah Yaşamlar Önemlidir'e tavsiyelerde bulundu: Polisi ortadan kaldırmak ya da finansmanını kesmek, eleştirel ırk teorisi gibi tabirler kullanmayın, zira harekete genel desteği olumsuz etkiliyor.
Bu yıl Netflix için ABD Anayasası'nın köleliğin bitirilmesinin ardından eski kölelerin yurttaşlık sorununun çözülmesine dair 14. değişiklik maddesine odaklanan Düzeltme isimli belgesel dizinin yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen Hollywood yıldızı Will Smith, ardından rol aldığı Apple TV'nin Özgürleşme isimli İç Savaş dönemi filminin gösterime girecek olması vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.
Filmin kölelik döneminin en yaygın imgelerinden biri olan 'Kırbaçlanan Peter'in hikayesini konu alması bakımından, Smith'in GQ'ya verdiği mülakat da, günümüz ABD'sinde siyahların durumuna odaklandı.
The actor told GQ: “I’m not saying we shouldn’t defund the police. I’m saying, just don’t say that, because then people who would help you won’t.” https://t.co/si16g5txZK— HuffPost (@HuffPost) September 27, 2021
'Dünya çapında destek alıyoruz'
"Uzun zamandır film çekmeye çalışıyorum. Ve Apple'ın 'Özgürleşme' hikayesini anlatmak için ödediği para miktarı emsalsiz. Bu fırsatlar küresel olarak mevcut ve bol miktarda bulunuyor" diyen siyah şarkıcı-oyuncu, geçen yıl ABD'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis tarafından ensesine çökmek suretiyle boğularak öldürülmesinin tetiklediği ırkçılık karşıtı protestoların dünya çapında onay aldığına dikkat çekti.
'Küresel fırsatları yakalayalım'
Dünyanın tek ses olarak biraraya gelmesi bakımından olayın emsalsizliğine işaret eden Smith, siyah Amerikalıların bunun farkına varıp andan daha fazla yararlanması gerektiğini dile getirdi. "Siyah Amerikalıları mevcut küresel fırsatları yakalamaya teşvik etmek istiyorum. Belli şeyler hakkında daha az tartışmamızı ve asıl büyük olgun meyveye dikkat etmemizi istiyorum" diyen aktör, geçmişte polisin ırkçı muamelesine maruz kaldığından yakınmış olmasına rağmen, ABD'deki Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter/BLM) hareketi bağlamında "Polisin finansmanını kes" sloganına itiraz getirdi.
'İçinde bulunduğumuz yeni pozisyon için pazarlamamızı değiştirmeliyiz'
İnsanların meseleyi daha iyi anlaması için 'polisi finanse etmeye son verilmesi, eleştirel ırk teorisi' gibi belirli terimlerden farklı bir dil kullanılmasını öneren Smith, şöyle devam etti:
"'Polisi ortadan kaldırın. Polisin finansmanını kesin.' Sadece 'Kötü polisin finansmanını kesin' dersek çok memnun olurum. Siyah Amerikalılar olarak, içinde bulunduğumuz yeni pozisyon için pazarlamamızı değiştirmemizi istiyorum. Yani 'eleştirel ırk teorisi' yerine sadece 'hakikat teorisi' deyin. Hazır, sarkaç güzel bir şekilde bizim yönümüzde sallanıyorken."
25 Haziran 2020, 21:57
'Siyah Yaşamlar Önemlidir, basit ve mükemmel bir slogan'
"Bu tartışılması zor bir alan, ancak Siyah Yaşamlar Önemlidir'in sadeliğinin mükemmel olduğunu hissediyorum. Siyah Yaşamlar Önemlidir'i tartışmaya çalışan herkes gülünç görünüyor. Bu yüzden fikirlerimizin pazarlanması hakkında konuştuğumda, belirtmem lazım ki, Siyah Yaşamlar Önemlidir mükemmeldi.”
"Fikirler ne kadar iyi olursa olsun, 'Polisi finanse etmeyi kesin' bu etkiyi yaratamaz. 'Polisin finansmanını kesmeyelim' demiyorum. Diyorum ki, sadece bunu söyleme, çünkü o zaman sana yardım edecek insanlar yardım etmez."
'Köle değil, süper kahraman olmak istedim'
2021'e dek kölelikle ilgili film çekmekten kaçınmış olmasını "Kariyerimin ilk kısmında siyahları bunun ışığı altında göstermek istemedim. Süper kahraman olmak istedim. Beyaz meslektaşlarımın yanında siyah muhteşemliği tasvir etmek istedim. Tom Cruise'a vereceğiniz rolleri oynamak istedim" diye izah eden Hollywood yıldızı, kölelikle ilgili bir filmde oynamayı ilk kez Quentin Tarantino'nun Zincirsiz Django filmi için teklif geldiğinde değerlendirdiğini, ama intikamla ilgili kölelik filminde rol almak istemediği için teklifi geri çevirdiğini belirtti. Kendisinin intikam değil, sevgi üzerine film istediğini, şiddete şiddetle karşılık vermeye inanmadığını dile getirdi.
"I wanted to be a superhero," Will Smith said. "So I wanted to depict Black excellence alongside my white counterparts. I wanted to play roles that you would give to Tom Cruise." https://t.co/b9vSklR1Dy— Entertainment Insider (@EntInsider) September 27, 2021