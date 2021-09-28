Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210928/will-smithden-hollywood-pazarlama-taktikleri-polisin-finansmanini-kesmek-gibi-tabirler-kullanmayin-1049314927.html
Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın
Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın
Hollywood'un siyah yıldızı Will Smith, ilk kez kölelikle ilgili bir filmde rol alması itibarıyla verdiği röportajda, Siyah Yaşamlar Önemlidir'e tavsiyelerde... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:07+0300
2021-09-28T14:39+0300
dünya
abd
polis
irkçı
george floyd
black lives matter (blm)
siyah yaşamlar önemlidir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102424/63/1024246370_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_fe83a2f643f2dd5769e2536f3f62e45b.jpg
Bu yıl Netflix için ABD Anayasası'nın köleliğin bitirilmesinin ardından eski kölelerin yurttaşlık sorununun çözülmesine dair 14. değişiklik maddesine odaklanan Düzeltme isimli belgesel dizinin yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen Hollywood yıldızı Will Smith, ardından rol aldığı Apple TV'nin Özgürleşme isimli İç Savaş dönemi filminin gösterime girecek olması vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.Filmin kölelik döneminin en yaygın imgelerinden biri olan 'Kırbaçlanan Peter'in hikayesini konu alması bakımından, Smith'in GQ'ya verdiği mülakat da, günümüz ABD'sinde siyahların durumuna odaklandı.'Dünya çapında destek alıyoruz'"Uzun zamandır film çekmeye çalışıyorum. Ve Apple'ın 'Özgürleşme' hikayesini anlatmak için ödediği para miktarı emsalsiz. Bu fırsatlar küresel olarak mevcut ve bol miktarda bulunuyor" diyen siyah şarkıcı-oyuncu, geçen yıl ABD'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis tarafından ensesine çökmek suretiyle boğularak öldürülmesinin tetiklediği ırkçılık karşıtı protestoların dünya çapında onay aldığına dikkat çekti.'Küresel fırsatları yakalayalım'Dünyanın tek ses olarak biraraya gelmesi bakımından olayın emsalsizliğine işaret eden Smith, siyah Amerikalıların bunun farkına varıp andan daha fazla yararlanması gerektiğini dile getirdi. "Siyah Amerikalıları mevcut küresel fırsatları yakalamaya teşvik etmek istiyorum. Belli şeyler hakkında daha az tartışmamızı ve asıl büyük olgun meyveye dikkat etmemizi istiyorum" diyen aktör, geçmişte polisin ırkçı muamelesine maruz kaldığından yakınmış olmasına rağmen, ABD'deki Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter/BLM) hareketi bağlamında "Polisin finansmanını kes" sloganına itiraz getirdi.'İçinde bulunduğumuz yeni pozisyon için pazarlamamızı değiştirmeliyiz'İnsanların meseleyi daha iyi anlaması için 'polisi finanse etmeye son verilmesi, eleştirel ırk teorisi' gibi belirli terimlerden farklı bir dil kullanılmasını öneren Smith, şöyle devam etti:"'Polisi ortadan kaldırın. Polisin finansmanını kesin.' Sadece 'Kötü polisin finansmanını kesin' dersek çok memnun olurum. Siyah Amerikalılar olarak, içinde bulunduğumuz yeni pozisyon için pazarlamamızı değiştirmemizi istiyorum. Yani 'eleştirel ırk teorisi' yerine sadece 'hakikat teorisi' deyin. Hazır, sarkaç güzel bir şekilde bizim yönümüzde sallanıyorken."'Siyah Yaşamlar Önemlidir, basit ve mükemmel bir slogan'"Bu tartışılması zor bir alan, ancak Siyah Yaşamlar Önemlidir'in sadeliğinin mükemmel olduğunu hissediyorum. Siyah Yaşamlar Önemlidir'i tartışmaya çalışan herkes gülünç görünüyor. Bu yüzden fikirlerimizin pazarlanması hakkında konuştuğumda, belirtmem lazım ki, Siyah Yaşamlar Önemlidir mükemmeldi.”"Fikirler ne kadar iyi olursa olsun, 'Polisi finanse etmeyi kesin' bu etkiyi yaratamaz. 'Polisin finansmanını kesmeyelim' demiyorum. Diyorum ki, sadece bunu söyleme, çünkü o zaman sana yardım edecek insanlar yardım etmez."'Köle değil, süper kahraman olmak istedim'2021'e dek kölelikle ilgili film çekmekten kaçınmış olmasını "Kariyerimin ilk kısmında siyahları bunun ışığı altında göstermek istemedim. Süper kahraman olmak istedim. Beyaz meslektaşlarımın yanında siyah muhteşemliği tasvir etmek istedim. Tom Cruise'a vereceğiniz rolleri oynamak istedim" diye izah eden Hollywood yıldızı, kölelikle ilgili bir filmde oynamayı ilk kez Quentin Tarantino'nun Zincirsiz Django filmi için teklif geldiğinde değerlendirdiğini, ama intikamla ilgili kölelik filminde rol almak istemediği için teklifi geri çevirdiğini belirtti. Kendisinin intikam değil, sevgi üzerine film istediğini, şiddete şiddetle karşılık vermeye inanmadığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20200625/black-lives-matter-lideri-abd-bize-istedigimizi-vermezse-bu-sistemi-yakar-kul-ederiz-1042326432.html
https://tr.sputniknews.com/20210519/abd-sokaklarina-damgasini-vuran-siyah-yasamlar-onemlidir-filistinin-kurtulusu-icin-mucadele-1044542724.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102424/63/1024246370_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_89879f468c2e1c36fc89c97be198c001.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, polis, irkçı, george floyd, black lives matter (blm), siyah yaşamlar önemlidir

Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın

14:07 28.09.2021 (güncellendi: 14:39 28.09.2021)
© REUTERSWill Smith
Will Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS
Abone ol
Hollywood'un siyah yıldızı Will Smith, ilk kez kölelikle ilgili bir filmde rol alması itibarıyla verdiği röportajda, Siyah Yaşamlar Önemlidir'e tavsiyelerde bulundu: Polisi ortadan kaldırmak ya da finansmanını kesmek, eleştirel ırk teorisi gibi tabirler kullanmayın, zira harekete genel desteği olumsuz etkiliyor.
Bu yıl Netflix için ABD Anayasası'nın köleliğin bitirilmesinin ardından eski kölelerin yurttaşlık sorununun çözülmesine dair 14. değişiklik maddesine odaklanan Düzeltme isimli belgesel dizinin yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen Hollywood yıldızı Will Smith, ardından rol aldığı Apple TV'nin Özgürleşme isimli İç Savaş dönemi filminin gösterime girecek olması vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.
Filmin kölelik döneminin en yaygın imgelerinden biri olan 'Kırbaçlanan Peter'in hikayesini konu alması bakımından, Smith'in GQ'ya verdiği mülakat da, günümüz ABD'sinde siyahların durumuna odaklandı.

'Dünya çapında destek alıyoruz'

"Uzun zamandır film çekmeye çalışıyorum. Ve Apple'ın 'Özgürleşme' hikayesini anlatmak için ödediği para miktarı emsalsiz. Bu fırsatlar küresel olarak mevcut ve bol miktarda bulunuyor" diyen siyah şarkıcı-oyuncu, geçen yıl ABD'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis tarafından ensesine çökmek suretiyle boğularak öldürülmesinin tetiklediği ırkçılık karşıtı protestoların dünya çapında onay aldığına dikkat çekti.

'Küresel fırsatları yakalayalım'

Dünyanın tek ses olarak biraraya gelmesi bakımından olayın emsalsizliğine işaret eden Smith, siyah Amerikalıların bunun farkına varıp andan daha fazla yararlanması gerektiğini dile getirdi. "Siyah Amerikalıları mevcut küresel fırsatları yakalamaya teşvik etmek istiyorum. Belli şeyler hakkında daha az tartışmamızı ve asıl büyük olgun meyveye dikkat etmemizi istiyorum" diyen aktör, geçmişte polisin ırkçı muamelesine maruz kaldığından yakınmış olmasına rağmen, ABD'deki Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter/BLM) hareketi bağlamında "Polisin finansmanını kes" sloganına itiraz getirdi.

'İçinde bulunduğumuz yeni pozisyon için pazarlamamızı değiştirmeliyiz'

İnsanların meseleyi daha iyi anlaması için 'polisi finanse etmeye son verilmesi, eleştirel ırk teorisi' gibi belirli terimlerden farklı bir dil kullanılmasını öneren Smith, şöyle devam etti:
"'Polisi ortadan kaldırın. Polisin finansmanını kesin.' Sadece 'Kötü polisin finansmanını kesin' dersek çok memnun olurum. Siyah Amerikalılar olarak, içinde bulunduğumuz yeni pozisyon için pazarlamamızı değiştirmemizi istiyorum. Yani 'eleştirel ırk teorisi' yerine sadece 'hakikat teorisi' deyin. Hazır, sarkaç güzel bir şekilde bizim yönümüzde sallanıyorken."
Washington DC'de Beyaz Saray yakınında 'Black Lives Matter' pankartı önünde polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2020
DÜNYA
Black Lives Matter lideri: ABD bize istediğimizi vermezse bu sistemi yakar kül ederiz
25 Haziran 2020, 21:57

'Siyah Yaşamlar Önemlidir, basit ve mükemmel bir slogan'

"Bu tartışılması zor bir alan, ancak Siyah Yaşamlar Önemlidir'in sadeliğinin mükemmel olduğunu hissediyorum. Siyah Yaşamlar Önemlidir'i tartışmaya çalışan herkes gülünç görünüyor. Bu yüzden fikirlerimizin pazarlanması hakkında konuştuğumda, belirtmem lazım ki, Siyah Yaşamlar Önemlidir mükemmeldi.”
"Fikirler ne kadar iyi olursa olsun, 'Polisi finanse etmeyi kesin' bu etkiyi yaratamaz. 'Polisin finansmanını kesmeyelim' demiyorum. Diyorum ki, sadece bunu söyleme, çünkü o zaman sana yardım edecek insanlar yardım etmez."
Beyaz Saray yakınlarındaki caddenin adı 'Black Lives Matter' olarak değiştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2021
DÜNYA
ABD sokaklarına damgasını vuran Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketi: Filistin'in kurtuluşu için mücadele edeceğiz
19 Mayıs, 16:10

'Köle değil, süper kahraman olmak istedim'

2021'e dek kölelikle ilgili film çekmekten kaçınmış olmasını "Kariyerimin ilk kısmında siyahları bunun ışığı altında göstermek istemedim. Süper kahraman olmak istedim. Beyaz meslektaşlarımın yanında siyah muhteşemliği tasvir etmek istedim. Tom Cruise'a vereceğiniz rolleri oynamak istedim" diye izah eden Hollywood yıldızı, kölelikle ilgili bir filmde oynamayı ilk kez Quentin Tarantino'nun Zincirsiz Django filmi için teklif geldiğinde değerlendirdiğini, ama intikamla ilgili kölelik filminde rol almak istemediği için teklifi geri çevirdiğini belirtti. Kendisinin intikam değil, sevgi üzerine film istediğini, şiddete şiddetle karşılık vermeye inanmadığını dile getirdi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:09Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatan kişi akıl hastanesine yatırıldı
14:59Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt
14:55Kaş'tan yüzerek Yunanistan'a geçen iki Türk tutuklandı
14:48İstanbul'da bir apartmanda balkon var ama kapı yok
14:46Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlenecek
14:44Galata Kulesi'nin önündeki direk kaldırılıyor: 'Fotoğrafta çıkması görüntüyü estetik açıdan bozuyor'
14:37Prof. Dr. Yeldan: Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi bu koşullarda neredeyse intihar girişimiydi
14:36Finlandiya'da bilim insanları laboratuvarda kahve üretti
14:33MB Başkanı Kavcıoğlu: Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz
14:31İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Rus mevkidaşıyla işbirliğini görüşmek için Moskova'ya gitti
14:29Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti
14:28Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar
14:19Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satışlara ilişkin uyarı
14:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabah sporu paylaşımı
14:11WhatsApp, 1 Kasım'da 43 telefonda çalışmayı bitiriyor
14:07Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın
14:07Aziz Sancar, isminin kullanılmasına izin verip imzaladı: '100 kilometre hıza ulaşabiliyor'
14:01WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor
13:57İBB, bisikletliler için kapalı park alanı yapıyor
13:54Ormanda saatlerce kendini aradı