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WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor
WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta görüştüğü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la ABD ordusunun Ortadoğu'daki... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:01+0300
2021-09-28T14:01+0300
savunma
abd
rusya
valeriy gerasimov
mark milley
helsinki
görüşme
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Gerasimov ve Milley, geçen hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir görüşme gerçekleştirmişti.WSJ'nin kaynaklarına dayandırdığı, görüşmeyle ilgili haberine göre Milley, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanması konusunu gündeme getirdi.WSJ, Gerasimov'un Milley'e bu konuda hiçbir söz vermediğinin altını çizdi.Gazete, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanma konusunun Afganistan'dan çekilme kararı alan Başkan Joe Biden yönetiminin bu ülkedeki terör tehditlerini izlemek ve onlara müdahale etmek için yeni imkanlar araması nedeniyle gündeme geldiğini aktardı.WSJ, ABD Kongresi'nin henüz birkaç yıl önce Pentagon'un Rusya Savunma Bakanlığı'yla yakın işbirliği yapmasını yasakladığını da anımsattı.Peskov, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktıBu arada WSJ'nin haberi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.Peskov, "Ben bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım. Bu görüşme hakkında söylenebilecek her şey halihazırda söylendi" yanıtını vermekle yetindi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'deki zirvede Biden'a Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmayı teklif ettiğine dair haberlerle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/wsj-rusya-ve-abd-genelkurmay-baskanlari-helsinkide-bir-araya-geldi-1049166151.html
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abd, rusya, valeriy gerasimov, mark milley, helsinki, görüşme

WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor

14:01 28.09.2021
© AP Photo / Staff Sgt. Kayla WhiteKatar ve ABD askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü
Katar ve ABD askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Staff Sgt. Kayla White
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta görüştüğü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanma olasılığını istişare ettiğini öne sürdü. Kremlin, soruları yanıtsız bıraktı.
Gerasimov ve Milley, geçen hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

WSJ'nin kaynaklarına dayandırdığı, görüşmeyle ilgili haberine göre Milley, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanması konusunu gündeme getirdi.

WSJ, Gerasimov'un Milley'e bu konuda hiçbir söz vermediğinin altını çizdi.

Gazete, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanma konusunun Afganistan'dan çekilme kararı alan Başkan Joe Biden yönetiminin bu ülkedeki terör tehditlerini izlemek ve onlara müdahale etmek için yeni imkanlar araması nedeniyle gündeme geldiğini aktardı.

WSJ, ABD Kongresi'nin henüz birkaç yıl önce Pentagon'un Rusya Savunma Bakanlığı'yla yakın işbirliği yapmasını yasakladığını da anımsattı.
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Peskov, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Bu arada WSJ'nin haberi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Peskov, "Ben bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım. Bu görüşme hakkında söylenebilecek her şey halihazırda söylendi" yanıtını vermekle yetindi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'deki zirvede Biden'a Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmayı teklif ettiğine dair haberlerle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.
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