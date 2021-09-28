https://tr.sputniknews.com/20210928/wsj-abd-ortadogudaki-rus-askeri-uslerini-kullanmak-istiyor-1049314629.html

WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor

WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta görüştüğü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la ABD ordusunun Ortadoğu'daki... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:01+0300

2021-09-28T14:01+0300

2021-09-28T14:01+0300

savunma

abd

rusya

valeriy gerasimov

mark milley

helsinki

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044089717_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1e2dd20cb709a3802389e3ad9629a1f1.jpg

Gerasimov ve Milley, geçen hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir görüşme gerçekleştirmişti.WSJ'nin kaynaklarına dayandırdığı, görüşmeyle ilgili haberine göre Milley, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanması konusunu gündeme getirdi.WSJ, Gerasimov'un Milley'e bu konuda hiçbir söz vermediğinin altını çizdi.Gazete, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanma konusunun Afganistan'dan çekilme kararı alan Başkan Joe Biden yönetiminin bu ülkedeki terör tehditlerini izlemek ve onlara müdahale etmek için yeni imkanlar araması nedeniyle gündeme geldiğini aktardı.WSJ, ABD Kongresi'nin henüz birkaç yıl önce Pentagon'un Rusya Savunma Bakanlığı'yla yakın işbirliği yapmasını yasakladığını da anımsattı.Peskov, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktıBu arada WSJ'nin haberi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.Peskov, "Ben bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım. Bu görüşme hakkında söylenebilecek her şey halihazırda söylendi" yanıtını vermekle yetindi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'deki zirvede Biden'a Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmayı teklif ettiğine dair haberlerle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.

https://tr.sputniknews.com/20210923/wsj-rusya-ve-abd-genelkurmay-baskanlari-helsinkide-bir-araya-geldi-1049166151.html

rusya

helsinki

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, valeriy gerasimov, mark milley, helsinki, görüşme