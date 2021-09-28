https://tr.sputniknews.com/20210928/yahoo-news-cia-ruslarin-assangei-kacirmasini-engellemek-icin-londrada-karistirmaya-hazirdi-1049299554.html

Yahoo News: CIA, Rusların Assange'ı kaçırmasını engellemek için Londra'da karıştırmaya hazırdı

Yahoo News: CIA, Rusların Assange'ı kaçırmasını engellemek için Londra'da karıştırmaya hazırdı

ABD'li Yahoo News haber sitesi, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Mike Pompeo ve Gina Haspel döneminde WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a suikast... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T00:59+0300

2021-09-28T00:59+0300

2021-09-28T00:59+0300

türkiye

abd

rusya

julian assange

yahoo

mike pompeo

merkezi haberalma teşkilatı

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Sputnik muhabiri Tim Korso, Yahoo News'in eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberini kaynak göstererek ABD'nin 2017'de Assange'la ilgili tasarladığı planlarını yazdı.Pompeo ve Haspel'den önce, CIA'in Assange ve diğer birçok gazeteciyi yalnızca bilgi simsarları olarak sınıflandırıp onları izleme imkanlarını genişletmeyi planladığını yazan Korso, Pompeo'nun göreve geldikten sonra ilk iş olarak WikiLeaks'i 'devlet dışı hasım istihbarat servisi' olarak etiketlediğini anımsattı.Böylece WikiLeaks yabancı istihbarat servisi konumuna geldiğini ve siteye yönelik tedbirlerin skalasının genişlediğini kaydeden Korso, WikiLeaks'in CIA'in siber saldırı operasyonlarında kullandığı Vault 7 sistemini kamuoyuyla paylaşmasıyla her şeyin değiştiğinin altını çizdi.İddiaya göre Pompeo ve Hampel, 2017'de Assange'ı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden kaçırıp üçüncü bir ülkeye ve ardından ABD'ye gönderme planları yaptı. Ancak Rusya'nın Assange'ı İngiltere'den çıkarmayı planladığını öğrenen CIA, Rusya'yı durdurmak için Assange'ın bulunduğu Rus diplomatik aracına arabayla çarpmak, Assange'ın uçtuğu Rus uçağının lastiklerini vurmak ya da Kremlin ajanlarıyla Londra sokaklarında doğrudan silahlı çatışma başlatmak gibi uç planlar yapmaya başladı.Kaynakların iddiasına göre ABD, Assange'ın Rusların eline geçmesini önlemek için doğrudan WikiLeaks kurucusunun hedef alınacağı bir suikast dahi planlıyordu. Bunların yanında CIA, Assange'ın onu kefalet şartlarını ihlal etmekle suçlayan İngiliz makamlarına teslim etmek gibi makul planlar da yapıyordu.Yahoo News'e göre ABD'nin Rusya'yı Assange konusunda durdurmaya yönelik planlarından bazı ABD'li yetkililerin tepkisi nedeniyle vazgeçti. Planın saçma olduğunu söyleyen bir istihbarat yetkilisi, "Burası Pakistan veya Mısır değil, Londra'dan bahsediyoruz" diyerek plana karşı çıktı. Bir başka yetkili, İngiltere'nin kendi topraklarında bu tür operasyonlara izin vermediğinin altını çizdi.Sonuç olarak Yahoo News'in öne sürdüğü Rusya'nın Assange'ı kaçırma planı da dahil iddia edilen bu planların hiçbiri uygulamaya koyulmadı. Aksine Assange hala İngiltere'de ve İngiliz mahkemesinin halihazırda bir girişimi reddetmesine rağmen ABD'nin sürdürdüğü iade girişimlerine karşı koymaya devam ediyor.

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abd, rusya, julian assange, yahoo, mike pompeo, merkezi haberalma teşkilatı