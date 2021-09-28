https://tr.sputniknews.com/20210928/yolda-kamyonlarla-konvoy-yaptilar-dugun-salonuna-kamyon-lastikleriyle-girdiler-1049298696.html

Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler

Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler

Bursa'da kamyoncu düğününü görenler şaşırdı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna dev kamyon lastiği ile girdiler. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T00:31+0300

2021-09-28T00:31+0300

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yaşam

bursa

düğün

kamyon

kamyoncular

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Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler. Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar.

bursa

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, düğün, kamyon, kamyoncular