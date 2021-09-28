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https://tr.sputniknews.com/20210928/yolda-kamyonlarla-konvoy-yaptilar-dugun-salonuna-kamyon-lastikleriyle-girdiler-1049298696.html
Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler
Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler
Bursa'da kamyoncu düğününü görenler şaşırdı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna dev kamyon lastiği ile girdiler. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T00:31+0300
2021-09-28T00:31+0300
2021-09-28T01:06+0300
yaşam
bursa
düğün
kamyon
kamyoncular
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Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler. Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar.
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bursa, düğün, kamyon, kamyoncular
Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler 00:31 28.09.2021 (güncellendi: 01:06 28.09.2021)
Bursa'da kamyoncu düğününü görenler şaşırdı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna dev kamyon lastiği ile girdiler.
Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler.
Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar.