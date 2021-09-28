https://tr.sputniknews.com/20210928/zabitadan-fahis-fiyat-denetimi-5-litre-diye-satilan-yag-45-litre-cikti-1049312717.html

Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi: '5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı'

Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi: '5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı'

Aksaray’da zabıta ekipleri, market ve alışveriş merkezinde 'fahiş fiyat' ile indirim ve fırsat ürünleri denetimi yaptı. Özellikle indirim ve fırsat ürünlerinin... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:10+0300

2021-09-28T13:10+0300

2021-09-28T13:38+0300

ekonomi

gıda

fahiş fiyat

zabıta

denetim

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Aksaray Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, market ve alışveriş merkezlerinde indirim ve fırsat ürünlerini ile kampanyalı gibi ürünlerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Özellikle indirim ve fırsat ürünlerinin fotoğraflarını çekip, etiketle kasa fiyatlarının tutup tutmadığı incelendi.Ekipler ayrıca yufka, tavuk gibi diğer ürünlerde de gramaj kontrolü gerçekleştirildi.‘Alışverişten sonra fişlerini kesinlikle atmasınlar’Denetimi gerçekleştiren Zabıta Faruk Altındal, şunları söyledi:Marketten alışveriş çıkışı zabıtaları gören Sefa Şişman cebinden çıkardığı alışveriş fişiyle ” Geçen hafta bir marketten 69.95 TL’ye 5 litre yağ aldım ve eve gelince yağ 4.5 litre çıktı. Fişe baktığım zaman ise yine 5 litre yazıyordu. Ama yağların hepsinin 4.5 litre olduğunu tespit ettim. Ben ticaret bakanlığını arayacaktım siz denk geldiniz. Bu konuda denetimlerin daha da artmasını istiyorum. Bazen kasalarda farklı fiyatlar çıkıyor. Bu konuda vatandaşlarımız da dikkatli olsun. Özellikle mantarlarda kasa ile gramaj farkı oluyor. Bunların denetlenmesini istiyoruz. Zabıta ekiplerinin ürünleri tek tek denetlemesinden de gayet memnun olduk” diye konuştu.Alışverişe gelen Nursel Karataş ise, “Son günlerde gıda fiyatları aşırı yükselmeye başladı ve ürünler aşırı zamlandı. Ben de etiketleri ve kasayı kontrol ederek fırsatçıları, zabıta ekiplerine bildirdim. Ekiplerin denetimi de biz tüketicileri sevindirdi” dedi.

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gıda, fahiş fiyat, zabıta, denetim