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Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan hattın patlaması sonucu akan su nedeniyle toprak kayması yaşandı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T22:12+0300
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erzurum
ihbar
toprak kayması
sulama
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фото, fotoğraf, türkiye, erzurum, ihbar, toprak kayması, sulama, palandöken

Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu

22:12 29.09.2021
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan hattın patlaması sonucu akan su nedeniyle toprak kayması yaşandı.
© AA / Muhammet Mutaf

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı.

Erzurum&#x27;un Palandöken ilçesinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Muhammet Mutaf

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı.

© AA / Muhammet Mutaf

Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi.

Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Muhammet Mutaf

Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi.

© AA / Muhammet Mutaf

Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi.

Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Muhammet Mutaf

Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi.

© AA / Muhammet Mutaf

İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Muhammet Mutaf

İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

© AA / Muhammet Mutaf

Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi.

Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Muhammet Mutaf

Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi.

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