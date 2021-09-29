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Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan hattın patlaması sonucu akan su nedeniyle toprak kayması yaşandı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T22:12+0300
2021-09-29T22:12+0300
2021-09-29T22:12+0300
multimedya
fotoğraf
türkiye
erzurum
ihbar
toprak kayması
sulama
palandöken
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Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan hattın patlaması sonucu akan su nedeniyle toprak kayması yaşandı.
© AA / Muhammet Mutaf
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı.
© AA / Muhammet Mutaf
Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi.
Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi.
© AA / Muhammet Mutaf
Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi.
Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi.
© AA / Muhammet Mutaf
İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
© AA / Muhammet Mutaf
Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi.
Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi.