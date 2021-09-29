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https://tr.sputniknews.com/20210929/17-yasindaki-hanife-busra-konyari-yorgun-mermi-ile-olduren-sanik-tahliye-edildi-1049366022.html
17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar'ı 'yorgun mermi' ile öldüren sanık tahliye edildi
17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar'ı 'yorgun mermi' ile öldüren sanık tahliye edildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın başına isabet edip ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen ve tutuklu yargılanan Ömer Kaya... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T19:02+0300
2021-09-29T19:02+0300
türkiye
tokat
tahliye
yorgun mermi
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31 Aralık 2020'de Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde başına 'yorgun mermi' isabet eden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Silahı ateşleyen Ömer Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Kaya'nın, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada Hanife Büşra'nın ailesi ve avukatı hazır bulundu. Sanık Kaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 'Üzgünüm' dedi tahliye edildiMahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan Kaya, "Böyle bir şey olmasını kim ister? Çok pişmanım ve üzgünüm" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Kaya'yı önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sonra da Kaya'nın pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak yurt dışına yasağı ile tahliyesine karar verildi.'Böyle bir adalet yok'Karar sonrasında Hanife Büşra Konyar'ın annesi Nakşiye Konyar ve Büşra Konyar'ın kız kardeşi Esma sinir krizi geçirdi. Konyar ailesini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Duruşma sonrası baba İbrahim Konyar "İnanmıyoruz. Böyle bir adalet yok. Taksirli suç diyor, bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı geri getirsin. Yazık değil mi anneye babaya? Yazık değil mi bunlara, bana yazık değil mi?" diyerek karara isyan etti.
türkiye
yorgun mermi
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tokat, tahliye, yorgun mermi

17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar'ı 'yorgun mermi' ile öldüren sanık tahliye edildi

19:02 29.09.2021
© DHAHanife Büşra Konyar
Hanife Büşra Konyar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın başına isabet edip ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen ve tutuklu yargılanan Ömer Kaya, önce 5 yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sonra da pişmanlığı, davranışları, gözaltı ve tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi.
31 Aralık 2020'de Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde başına 'yorgun mermi' isabet eden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Silahı ateşleyen Ömer Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Kaya'nın, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının karar duruşması bugün görüldü.
Duruşmada Hanife Büşra'nın ailesi ve avukatı hazır bulundu. Sanık Kaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

'Üzgünüm' dedi tahliye edildi

Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan Kaya, "Böyle bir şey olmasını kim ister? Çok pişmanım ve üzgünüm" diyerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, Kaya'yı önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sonra da Kaya'nın pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak yurt dışına yasağı ile tahliyesine karar verildi.

'Böyle bir adalet yok'

Karar sonrasında Hanife Büşra Konyar'ın annesi Nakşiye Konyar ve Büşra Konyar'ın kız kardeşi Esma sinir krizi geçirdi.
Konyar ailesini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Duruşma sonrası baba İbrahim Konyar "İnanmıyoruz. Böyle bir adalet yok. Taksirli suç diyor, bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı geri getirsin. Yazık değil mi anneye babaya? Yazık değil mi bunlara, bana yazık değil mi?" diyerek karara isyan etti.
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