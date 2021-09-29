https://tr.sputniknews.com/20210929/2021in-en-cok-kazanan-futbolculari-belli-oldu-1049364836.html

2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu

2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu

2021 yaz transfer döneminde kulüp değiştirerek yeni kontratlara imza atan iki yıldızın toplam kazançları 235 milyon dolar olurken, geçtiğimiz yıl ilk sırada... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T18:29+0300

2021-09-29T18:29+0300

2021-09-29T18:29+0300

spor

cristiano ronaldo

lionel messi

neymar

muhammed salah

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10 yıldan fazla süredir saha içerisinde rekabet halinde olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ilerlemiş yaşlarına rağmen en çok kazananlar listesinin zirvesindeki rekabetini sürdürüyor.Forbes tarafından derlenen en çok kazanan futbolcular listesinin üçüncü sırasında Neymar yer alırken, listede en yaşlı futbolcu ise yedinci sırada yer alan Japonya’nın Vissel Kobe takımında oynayan 37 yaşındaki Andres İniesta oldu.2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.Listede Kylian Mbappe 43 milyon dolar kazanç ile 4. sırada geliyor.Liverpoollu Mohammed Salah, 41 milyon dolar ile 5. sırada.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cristiano ronaldo, lionel messi, neymar, muhammed salah