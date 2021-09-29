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2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu
© İHA / ANTONIO COTRIMCristiano Ronaldo
© İHA / ANTONIO COTRIM
2021 yaz transfer döneminde kulüp değiştirerek yeni kontratlara imza atan iki yıldızın toplam kazançları 235 milyon dolar olurken, geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Messi, Ronaldo’nun 15 milyon dolar gerisinde kaldı.
10 yıldan fazla süredir saha içerisinde rekabet halinde olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ilerlemiş yaşlarına rağmen en çok kazananlar listesinin zirvesindeki rekabetini sürdürüyor.
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERPSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.
PSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Forbes tarafından derlenen en çok kazanan futbolcular listesinin üçüncü sırasında Neymar yer alırken, listede en yaşlı futbolcu ise yedinci sırada yer alan Japonya’nın Vissel Kobe takımında oynayan 37 yaşındaki Andres İniesta oldu.
© REUTERS / CHARLES PLATIAUNeymar
Neymar
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.
© AFP 2021Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo
Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo
© AFP 2021
Listede Kylian Mbappe 43 milyon dolar kazanç ile 4. sırada geliyor.
© AFP 2021 / Ozan KoseMohamed Salah
Mohamed Salah
© AFP 2021 / Ozan Kose
Liverpoollu Mohammed Salah, 41 milyon dolar ile 5. sırada.