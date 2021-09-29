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2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu
2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu
2021 yaz transfer döneminde kulüp değiştirerek yeni kontratlara imza atan iki yıldızın toplam kazançları 235 milyon dolar olurken, geçtiğimiz yıl ilk sırada... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T18:29+0300
2021-09-29T18:29+0300
spor
cristiano ronaldo
lionel messi
neymar
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10 yıldan fazla süredir saha içerisinde rekabet halinde olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ilerlemiş yaşlarına rağmen en çok kazananlar listesinin zirvesindeki rekabetini sürdürüyor.Forbes tarafından derlenen en çok kazanan futbolcular listesinin üçüncü sırasında Neymar yer alırken, listede en yaşlı futbolcu ise yedinci sırada yer alan Japonya’nın Vissel Kobe takımında oynayan 37 yaşındaki Andres İniesta oldu.2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.Listede Kylian Mbappe 43 milyon dolar kazanç ile 4. sırada geliyor.Liverpoollu Mohammed Salah, 41 milyon dolar ile 5. sırada.
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cristiano ronaldo, lionel messi, neymar, muhammed salah

2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu

18:29 29.09.2021
© İHA / ANTONIO COTRIMCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA / ANTONIO COTRIM
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2021 yaz transfer döneminde kulüp değiştirerek yeni kontratlara imza atan iki yıldızın toplam kazançları 235 milyon dolar olurken, geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Messi, Ronaldo’nun 15 milyon dolar gerisinde kaldı.
10 yıldan fazla süredir saha içerisinde rekabet halinde olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ilerlemiş yaşlarına rağmen en çok kazananlar listesinin zirvesindeki rekabetini sürdürüyor.
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERPSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.
PSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
PSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Forbes tarafından derlenen en çok kazanan futbolcular listesinin üçüncü sırasında Neymar yer alırken, listede en yaşlı futbolcu ise yedinci sırada yer alan Japonya’nın Vissel Kobe takımında oynayan 37 yaşındaki Andres İniesta oldu.
© REUTERS / CHARLES PLATIAUNeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
Neymar
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.
© AFP 2021Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo
Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
Kylian Mbappe, PSG Sportif Direktörü Leonardo
© AFP 2021
Listede Kylian Mbappe 43 milyon dolar kazanç ile 4. sırada geliyor.
© AFP 2021 / Ozan KoseMohamed Salah
Mohamed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
Mohamed Salah
© AFP 2021 / Ozan Kose
Liverpoollu Mohammed Salah, 41 milyon dolar ile 5. sırada.
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