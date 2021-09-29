https://tr.sputniknews.com/20210929/ab-afganistana-insani-yardim-icin-300-milyon-euro-tahsis-etti-1049371968.html

AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti

AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afganistan'a 300 milyon euro insani yardım yapacağını bildirdi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T22:23+0300

2021-09-29T22:23+0300

2021-09-29T22:23+0300

taliban kontrolünde afganistan

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avrupa birliği

ursula von der leyen

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan halkının yanındayız. Bugün AB, Kabil'e uçakla kritik önemde insani yardım götürdü. Daha fazlası gelecek. AB, Afganistan için 300 milyon euro insani yardım sağlayacak" ifadelerini kullandı.Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de paylaşımında 'AB İnsani Hava Köprüsünün Afganistan'a 32 tondan fazla hayat kurtaran kargo ulaştırdığını' duyurmuştu.Lenarcic, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığıyla yapılan yardımların çatışmalar ve kolera salgınından etkilenen Afganlara destek sağlamayı hedeflediğini bildirmişti.AB daha önce, ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapılacak insani yardım miktarını 50 milyondan 200 milyon euroya çıkardığını ve durumun seyrine göre miktarın artırılabileceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210929/cinin-kabil-buyukelcisi-vang-yu-afganistana-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilmali-1049368578.html

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