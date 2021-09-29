https://tr.sputniknews.com/20210929/ab-afganistana-insani-yardim-icin-300-milyon-euro-tahsis-etti-1049371968.html
AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti
AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afganistan'a 300 milyon euro insani yardım yapacağını bildirdi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T22:23+0300
2021-09-29T22:23+0300
2021-09-29T22:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
avrupa birliği
ursula von der leyen
yardım
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan halkının yanındayız. Bugün AB, Kabil'e uçakla kritik önemde insani yardım götürdü. Daha fazlası gelecek. AB, Afganistan için 300 milyon euro insani yardım sağlayacak" ifadelerini kullandı.Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de paylaşımında 'AB İnsani Hava Köprüsünün Afganistan'a 32 tondan fazla hayat kurtaran kargo ulaştırdığını' duyurmuştu.Lenarcic, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığıyla yapılan yardımların çatışmalar ve kolera salgınından etkilenen Afganlara destek sağlamayı hedeflediğini bildirmişti.AB daha önce, ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapılacak insani yardım miktarını 50 milyondan 200 milyon euroya çıkardığını ve durumun seyrine göre miktarın artırılabileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210929/cinin-kabil-buyukelcisi-vang-yu-afganistana-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilmali-1049368578.html
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afganistan, taliban, avrupa birliği, ursula von der leyen, yardım
AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afganistan'a 300 milyon euro insani yardım yapacağını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan halkının yanındayız. Bugün AB, Kabil'e uçakla kritik önemde insani yardım götürdü. Daha fazlası gelecek. AB, Afganistan için 300 milyon euro insani yardım sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de paylaşımında 'AB İnsani Hava Köprüsünün Afganistan'a 32 tondan fazla hayat kurtaran kargo ulaştırdığını' duyurmuştu.
Lenarcic, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığıyla yapılan yardımların çatışmalar ve kolera salgınından etkilenen Afganlara destek sağlamayı hedeflediğini bildirmişti.
AB daha önce, ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapılacak insani yardım miktarını 50 milyondan 200 milyon euroya çıkardığını ve durumun seyrine göre miktarın artırılabileceğini duyurmuştu.