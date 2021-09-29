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AB: Çin ve AB anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı
AB: Çin ve AB anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin ile AB'nin anlaşmazlıklara sahip olduğunu ancak birlikte... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T03:42+0300
2021-09-29T03:42+0300
dünya
çin
avrupa birliği
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Borrell’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, 11. AB-Çin Stratejik Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşen Borrell, anlaşmazlıkların sürdüğüne ancak AB ve Çin’in pek çok önemli konuda birlikte çalışması ve AB-Çin İnsan Hakları Diyaloğu’nun yeniden başlatılması gerektiğine işaret etti.Borrell, gelecek toplantının sene sonundan önce gerçekleşmesini umduğunu belirtti.Açıklamada bu kapsamda Doğu Türkistan, Hong Kong ve Tayvan'ın da görüşüldüğü aktarıldı.İkilinin Myanmar konusunda AB ve Çin'in bölgesel istikrar için çıkar ve endişelerini paylaştığını kaydedilirken, Afganistan ile ilgili Borrell'in güçlü bir koordinasyon ihtiyacına değindiği ifade edildi.AB’nin Hint-Pasifik stratejisinin ele alındığı görüşmede, Borrell’in bunun iş birliği içeren doğasına atıfta bulunduğu kaydedildi.
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çin, avrupa birliği, vang yi, josep borrell

AB: Çin ve AB anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı

03:42 29.09.2021
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / John Thys
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin ile AB'nin anlaşmazlıklara sahip olduğunu ancak birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini bildirdi.
Borrell’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, 11. AB-Çin Stratejik Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşen Borrell, anlaşmazlıkların sürdüğüne ancak AB ve Çin’in pek çok önemli konuda birlikte çalışması ve AB-Çin İnsan Hakları Diyaloğu’nun yeniden başlatılması gerektiğine işaret etti.
Borrell, gelecek toplantının sene sonundan önce gerçekleşmesini umduğunu belirtti.
Açıklamada bu kapsamda Doğu Türkistan, Hong Kong ve Tayvan'ın da görüşüldüğü aktarıldı.
İkilinin Myanmar konusunda AB ve Çin'in bölgesel istikrar için çıkar ve endişelerini paylaştığını kaydedilirken, Afganistan ile ilgili Borrell'in güçlü bir koordinasyon ihtiyacına değindiği ifade edildi.
AB’nin Hint-Pasifik stratejisinin ele alındığı görüşmede, Borrell’in bunun iş birliği içeren doğasına atıfta bulunduğu kaydedildi.
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