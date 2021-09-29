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https://tr.sputniknews.com/20210929/ab-volkswagenden-emisyon-skandalinda-abdeki-tum-musterilerine-tazminat-odemesini-istedi-1049340085.html
AB, Volkswagen’den emisyon skandalında AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödemesini istedi
AB, Volkswagen’den emisyon skandalında AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödemesini istedi
Avrupa Birliği (AB), Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle sadece Almanya'da değil, tüm AB ülkelerinde şirketin araçlarını satın... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T05:37+0300
2021-09-29T05:38+0300
dünya
avrupa komisyonu
tazminat
emisyon
volkswagen (vw)
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AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2015'te şirketin emisyonlarını düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasından sonra Volkswagen'in AB'de üretilen 8.5 milyon aracı gerekli düzeltmelerin yapılması için geri çağırma kararı aldığı hatırlatılarak düzeltilen araçların oranının yüzde 80'i bulduğu belirtildi.Ancak Alman üreticinin 'dizel skandalı' olarak anılan skandalın ardından düzeltme sonrası oluşabilecek sorunlar için tam bir garanti sunmadığı vurgulandı.AB Komisyonunun adalet ve tüketici haklarından sorumlu üyesi Didier Reynders'in geçen yıl Volkswagen'den müşterisi olan tüm AB vatandaşlarına adil bir tazminat önermesini istediği hatırlatılan açıklamada, AB'nin Tüketici Koruma İşbirliği Ağı (CPC) tarafından bugün bir bildiri yayımlandığı aktarıldı.Bildiride, Volkswagen'in yasa dışı egzoz gazı manipülasyon sistemi bulunan dizel araçları pazarlamada yürüttüğü ticari uygulamalarının AB'nin tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.CPC makamları Volkswagen'in, araçlarını satın alan ve telafi isteyen AB vatandaşı tüketicilerin hepsi için uygun bir çözüm bulmasını talep etti.Volkswagen, şu ana kadar sadece skandala neden olan araçlardan alan ve satın alım tarihinde Almanya'da yaşayan kişilere tazminat ödemeyi kabul etmişti.ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının çevreyi normal seviyenin üzerinde kirlettiğini duyurmuştu.Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210708/ab-komisyonu-vW-ve-bmWye-tekel-cezasi-kesti-1044920595.html
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avrupa komisyonu, tazminat, emisyon, volkswagen (vw)

AB, Volkswagen’den emisyon skandalında AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödemesini istedi

05:37 29.09.2021 (güncellendi: 05:38 29.09.2021)
© AFP 2021 / Fred DUFOURVolkswagen
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / Fred DUFOUR
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Avrupa Birliği (AB), Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle sadece Almanya'da değil, tüm AB ülkelerinde şirketin araçlarını satın alan kişilere yanlış yönlendirme gerekçesiyle tazminat ödemesini talep etti.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2015'te şirketin emisyonlarını düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasından sonra Volkswagen'in AB'de üretilen 8.5 milyon aracı gerekli düzeltmelerin yapılması için geri çağırma kararı aldığı hatırlatılarak düzeltilen araçların oranının yüzde 80'i bulduğu belirtildi.
Ancak Alman üreticinin 'dizel skandalı' olarak anılan skandalın ardından düzeltme sonrası oluşabilecek sorunlar için tam bir garanti sunmadığı vurgulandı.
AB Komisyonunun adalet ve tüketici haklarından sorumlu üyesi Didier Reynders'in geçen yıl Volkswagen'den müşterisi olan tüm AB vatandaşlarına adil bir tazminat önermesini istediği hatırlatılan açıklamada, AB'nin Tüketici Koruma İşbirliği Ağı (CPC) tarafından bugün bir bildiri yayımlandığı aktarıldı.
Bildiride, Volkswagen'in yasa dışı egzoz gazı manipülasyon sistemi bulunan dizel araçları pazarlamada yürüttüğü ticari uygulamalarının AB'nin tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.
CPC makamları Volkswagen'in, araçlarını satın alan ve telafi isteyen AB vatandaşı tüketicilerin hepsi için uygun bir çözüm bulmasını talep etti.
Volkswagen, şu ana kadar sadece skandala neden olan araçlardan alan ve satın alım tarihinde Almanya'da yaşayan kişilere tazminat ödemeyi kabul etmişti.
ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının çevreyi normal seviyenin üzerinde kirlettiğini duyurmuştu.
Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2021
DÜNYA
AB Komisyonu VW ve BMW'ye 'tekel' cezası kesti
8 Temmuz, 17:25
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