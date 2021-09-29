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ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı
ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı
ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiğine inandıkları bir siber korsanın, Chicago kentinde bulunan bir çokuluslu otel zincirini hedef aldığını açıkladı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T22:14+0300
2021-09-29T22:14+0300
dünya
abd
türkiye
siber saldırı
türk hackerlar
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ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiğine inandıkları bir siber korsanın, ABD'nin Chicago kentinde bulunan bir çokuluslu otel zincirini hizmet dışı bırakmaya yönelik bir siber saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Chicago Bölge Mahkemesi'nde salı günü iade edilen bir iddianameye göre İzzet Mert Özek, 2017'nin ağustos ayında güvenliği ihlal edilmiş Google Android cihazlarından oluşan bir WireX botnet'i, fazla miktarda ağ trafiğini konaklama şirketinin web sitesine yönlendirmek için kullanarak müşterilerin otel rezervasyonlarını tamamlamasına engel oldu" ifadelerine yer verildi.İddianamede Özek, korunan bir bilgisayara kasten zarar vermekle suçlanıyor.Hakkında tutuklama kararı çıkarılacakÖte yandan açıklamada, Özek'in Türkiye'de ikamet ettiğine inanıldığı ve hakkında tutuklama kararı çıkarılacağı belirtildi.Açıklamaya göre Özek, 10 yıla varan hapis cezasına mahkum edilebilir.
https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-disisleri-bakanligina-siber-saldiri-iddiasi-1048221660.html
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abd, türkiye, siber saldırı, türk hackerlar

ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı

22:14 29.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/IllustrationHacker / Siber saldırı
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration
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ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiğine inandıkları bir siber korsanın, Chicago kentinde bulunan bir çokuluslu otel zincirini hedef aldığını açıkladı. Hacker, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiğine inandıkları bir siber korsanın, ABD'nin Chicago kentinde bulunan bir çokuluslu otel zincirini hizmet dışı bırakmaya yönelik bir siber saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Chicago Bölge Mahkemesi'nde salı günü iade edilen bir iddianameye göre İzzet Mert Özek, 2017'nin ağustos ayında güvenliği ihlal edilmiş Google Android cihazlarından oluşan bir WireX botnet'i, fazla miktarda ağ trafiğini konaklama şirketinin web sitesine yönlendirmek için kullanarak müşterilerin otel rezervasyonlarını tamamlamasına engel oldu" ifadelerine yer verildi.
İddianamede Özek, korunan bir bilgisayara kasten zarar vermekle suçlanıyor.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılacak

Öte yandan açıklamada, Özek'in Türkiye'de ikamet ettiğine inanıldığı ve hakkında tutuklama kararı çıkarılacağı belirtildi.
Açıklamaya göre Özek, 10 yıla varan hapis cezasına mahkum edilebilir.
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası
22 Ağustos, 01:49
227000
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