https://tr.sputniknews.com/20210929/abd-turkiyede-yasadigina-inandigimiz-bir-siber-korsan-chicagodaki-bir-otel-zincirini-hedef-aldi-1049371762.html

ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı

ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı

ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiğine inandıkları bir siber korsanın, Chicago kentinde bulunan bir çokuluslu otel zincirini hedef aldığını açıkladı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T22:14+0300

2021-09-29T22:14+0300

2021-09-29T22:14+0300

dünya

abd

türkiye

siber saldırı

türk hackerlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102846/18/1028461887_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_a830d59f764dc50391a7b188ff93476a.jpg

ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiğine inandıkları bir siber korsanın, ABD'nin Chicago kentinde bulunan bir çokuluslu otel zincirini hizmet dışı bırakmaya yönelik bir siber saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Chicago Bölge Mahkemesi'nde salı günü iade edilen bir iddianameye göre İzzet Mert Özek, 2017'nin ağustos ayında güvenliği ihlal edilmiş Google Android cihazlarından oluşan bir WireX botnet'i, fazla miktarda ağ trafiğini konaklama şirketinin web sitesine yönlendirmek için kullanarak müşterilerin otel rezervasyonlarını tamamlamasına engel oldu" ifadelerine yer verildi.İddianamede Özek, korunan bir bilgisayara kasten zarar vermekle suçlanıyor.Hakkında tutuklama kararı çıkarılacakÖte yandan açıklamada, Özek'in Türkiye'de ikamet ettiğine inanıldığı ve hakkında tutuklama kararı çıkarılacağı belirtildi.Açıklamaya göre Özek, 10 yıla varan hapis cezasına mahkum edilebilir.

https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-disisleri-bakanligina-siber-saldiri-iddiasi-1048221660.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, siber saldırı, türk hackerlar