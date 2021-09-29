ABD'li çift 1 dakika arayla el ele öldü

ABD Michigan'da Linda ve Cal Dunham çifti el ele tutuşurken 1 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti. Sırasıyla 66 ve 59 yaşlarında olan, halihazırda kronik hastalıkları bulunan, iki doz Kovid-19 aşısını da yaptırmış olan çift eylül başında koronavirüse yakalandı. Kamptayken kendilerini iyi hissetmemeye başlayan çiftin durumu ağırlaştı. Aynı hastanede yan yana tedavi gören çift 1 dakika arayla, el ele tutuşurken öldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre aşısız olanların koronavirüs kapma ihtimali 4.5, hastaneye yatma riski 10 kat, ölme riski de 11 kat daha fazla. Ancak veriler aşının üstünden zaman geçtikçe etkililiğinin azaldığını ortaya koyuyor.
Koronavirüs nedeniyle iç burkan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'de bu ay başında hastalığa yakalanan bir çift, hastanede yan yana tedavi görürken hayatını kaybetti.
ABD Michigan'da Linda ve Cal Dunham çifti el ele tutuşurken 1 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti.
Sırasıyla 66 ve 59 yaşlarında olan, halihazırda kronik hastalıkları bulunan, iki doz Kovid-19 aşısını da yaptırmış olan çift eylül başında koronavirüse yakalandı. Kamptayken kendilerini iyi hissetmemeye başlayan çiftin durumu ağırlaştı. Aynı hastanede yan yana tedavi gören çift 1 dakika arayla, el ele tutuşurken öldü.
This vaccinated couple died 1 min. apart from each other with COVID. We're told they had preexisting conditions. Rather than "The vaccine keeps you safe!", the narrative should be "COVID can kill vaccinated or not so don't assume one thing can protect you." RIP Cal & Linda ❤🙏 pic.twitter.com/A0kHwkwyZ7
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre aşısız olanların koronavirüs kapma ihtimali 4.5, hastaneye yatma riski 10 kat, ölme riski de 11 kat daha fazla. Ancak veriler aşının üstünden zaman geçtikçe etkililiğinin azaldığını ortaya koyuyor.