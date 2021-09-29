https://tr.sputniknews.com/20210929/abdli-cift-1-dakika-arayla-el-ele-oldu-1049345194.html

ABD'li çift 1 dakika arayla el ele öldü

ABD'li çift 1 dakika arayla el ele öldü

Koronavirüs nedeniyle iç burkan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'de bu ay başında hastalığa yakalanan bir çift, hastanede yan yana tedavi görürken... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T11:32+0300

2021-09-29T11:32+0300

2021-09-29T11:51+0300

koronavirüs

abd

michigan

el

koronavirüs

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ABD Michigan'da Linda ve Cal Dunham çifti el ele tutuşurken 1 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti. Sırasıyla 66 ve 59 yaşlarında olan, halihazırda kronik hastalıkları bulunan, iki doz Kovid-19 aşısını da yaptırmış olan çift eylül başında koronavirüse yakalandı. Kamptayken kendilerini iyi hissetmemeye başlayan çiftin durumu ağırlaştı. Aynı hastanede yan yana tedavi gören çift 1 dakika arayla, el ele tutuşurken öldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre aşısız olanların koronavirüs kapma ihtimali 4.5, hastaneye yatma riski 10 kat, ölme riski de 11 kat daha fazla. Ancak veriler aşının üstünden zaman geçtikçe etkililiğinin azaldığını ortaya koyuyor.

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abd, michigan, el, koronavirüs