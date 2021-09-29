https://tr.sputniknews.com/20210929/ak-parti-grup-baskanvekili-ozkan-yeni-yasama-yili-bir-reform-yili-olacak-1049361996.html

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Yeni yasama yılı bir reform yılı olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Yeni yasama yılı bir reform yılı olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 'Şu anda zillet durumunda olanların, ana muhalefet partisi ve onun siyasi ittifaklarının yapmaya çalıştığı tek bir şey... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T17:37+0300

2021-09-29T17:37+0300

2021-09-29T17:38+0300

politika

ak parti

cahit özkan

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken muhalefetin sürekli yalanlarla milletin gündemini meşgul ettiğini, buna rağmen devlet-millet dayanışmasının en güzel şekilde ortaya konulduğunu söyledi.Muhalefetin, hükûmetin başarılı mücadelesine gölge düşürme çalışmalarının, toplumda ve kendi tabanlarında karşılık bulmadığını belirten Özkan, "Orman yangınlarında; THK'nin çalışmayan uçaklarını, 'Yanan ormanlar imara açılacak.' iftiralarını ortaya atarak mücadeleyi sulandırmışlardır. Sel felaketinde; 'HES patladı, müdahale edilmedi.' yalanlarıyla provokasyon oluşturdukları gün yüzüne çıkmıştır. Musluk açmayı, temel atmama törenlerini, mezarlık bidonunu hizmet sanan ve kendilerine millete hizmet etmek yerine tatili yakıştıranlara karşılık reform ve yatırım seferberliğimiz yaz ayında da sürmüştür" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, yeni yasama yılının, bir reform yılı olacağını dile getirerek, "Yasamada yeni reformlarla milletimizi dünyayla rekabette çok daha ileriye taşıyacak bir dönemin arifesinde olduğumuzu ve bugüne kadar sürdürdüğümüz anayasal ve yasal reform sürecini inşallah 2021 ve 2022 yasama döneminde de devam ettireceğimizi milletimize duyurmak isteriz." dedi.İlk olarak Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin TBMM'de görüşülmeye başlanacağını bildiren Özkan, "Teklife göre; basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançları, gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler belli tutara kadar istisna kapsamına alınacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek. Son geçici vergilendirme dönemi kaldırılacak. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme ve vergilerin ödeme süresi bir ay öne çekilecek." bilgisini paylaştı.Paris İklim Anlaşması'nın, uluslararası toplumun üzerine düşen bir vazife olduğunu vurgulayan Özkan, bu anlaşmanın bu yasama yılında parlamentoda kabul edileceğini söyledi.Özkan, uzun zamandır parlamentonun gündeminde olan spor kulüplerine yönelik düzenlemeyi de gündeme getireceklerini, bu sayede sportif başarıların da önünü açmış olacaklarını dile getirdi.

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ak parti, cahit özkan