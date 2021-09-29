Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210929/ak-parti-grup-baskanvekili-ozkan-yeni-yasama-yili-bir-reform-yili-olacak-1049361996.html
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Yeni yasama yılı bir reform yılı olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Yeni yasama yılı bir reform yılı olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 'Şu anda zillet durumunda olanların, ana muhalefet partisi ve onun siyasi ittifaklarının yapmaya çalıştığı tek bir şey... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T17:37+0300
2021-09-29T17:38+0300
politika
ak parti
cahit özkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044811305_0:89:1201:764_1920x0_80_0_0_032808ae65fb496efbce73cb3086d0fc.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken muhalefetin sürekli yalanlarla milletin gündemini meşgul ettiğini, buna rağmen devlet-millet dayanışmasının en güzel şekilde ortaya konulduğunu söyledi.Muhalefetin, hükûmetin başarılı mücadelesine gölge düşürme çalışmalarının, toplumda ve kendi tabanlarında karşılık bulmadığını belirten Özkan, "Orman yangınlarında; THK'nin çalışmayan uçaklarını, 'Yanan ormanlar imara açılacak.' iftiralarını ortaya atarak mücadeleyi sulandırmışlardır. Sel felaketinde; 'HES patladı, müdahale edilmedi.' yalanlarıyla provokasyon oluşturdukları gün yüzüne çıkmıştır. Musluk açmayı, temel atmama törenlerini, mezarlık bidonunu hizmet sanan ve kendilerine millete hizmet etmek yerine tatili yakıştıranlara karşılık reform ve yatırım seferberliğimiz yaz ayında da sürmüştür" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, yeni yasama yılının, bir reform yılı olacağını dile getirerek, "Yasamada yeni reformlarla milletimizi dünyayla rekabette çok daha ileriye taşıyacak bir dönemin arifesinde olduğumuzu ve bugüne kadar sürdürdüğümüz anayasal ve yasal reform sürecini inşallah 2021 ve 2022 yasama döneminde de devam ettireceğimizi milletimize duyurmak isteriz." dedi.İlk olarak Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin TBMM'de görüşülmeye başlanacağını bildiren Özkan, "Teklife göre; basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançları, gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler belli tutara kadar istisna kapsamına alınacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek. Son geçici vergilendirme dönemi kaldırılacak. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme ve vergilerin ödeme süresi bir ay öne çekilecek." bilgisini paylaştı.Paris İklim Anlaşması'nın, uluslararası toplumun üzerine düşen bir vazife olduğunu vurgulayan Özkan, bu anlaşmanın bu yasama yılında parlamentoda kabul edileceğini söyledi.Özkan, uzun zamandır parlamentonun gündeminde olan spor kulüplerine yönelik düzenlemeyi de gündeme getireceklerini, bu sayede sportif başarıların da önünü açmış olacaklarını dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044811305_32:0:1167:851_1920x0_80_0_0_371f71de67423ec4d7439813818f8740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, cahit özkan

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Yeni yasama yılı bir reform yılı olacak

17:37 29.09.2021 (güncellendi: 17:38 29.09.2021)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 'Şu anda zillet durumunda olanların, ana muhalefet partisi ve onun siyasi ittifaklarının yapmaya çalıştığı tek bir şey vardır; terörün meşrulaştırılmasıdır.' dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken muhalefetin sürekli yalanlarla milletin gündemini meşgul ettiğini, buna rağmen devlet-millet dayanışmasının en güzel şekilde ortaya konulduğunu söyledi.
Muhalefetin, hükûmetin başarılı mücadelesine gölge düşürme çalışmalarının, toplumda ve kendi tabanlarında karşılık bulmadığını belirten Özkan, "Orman yangınlarında; THK'nin çalışmayan uçaklarını, 'Yanan ormanlar imara açılacak.' iftiralarını ortaya atarak mücadeleyi sulandırmışlardır. Sel felaketinde; 'HES patladı, müdahale edilmedi.' yalanlarıyla provokasyon oluşturdukları gün yüzüne çıkmıştır. Musluk açmayı, temel atmama törenlerini, mezarlık bidonunu hizmet sanan ve kendilerine millete hizmet etmek yerine tatili yakıştıranlara karşılık reform ve yatırım seferberliğimiz yaz ayında da sürmüştür" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, yeni yasama yılının, bir reform yılı olacağını dile getirerek, "Yasamada yeni reformlarla milletimizi dünyayla rekabette çok daha ileriye taşıyacak bir dönemin arifesinde olduğumuzu ve bugüne kadar sürdürdüğümüz anayasal ve yasal reform sürecini inşallah 2021 ve 2022 yasama döneminde de devam ettireceğimizi milletimize duyurmak isteriz." dedi.
İlk olarak Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin TBMM'de görüşülmeye başlanacağını bildiren Özkan, "Teklife göre; basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançları, gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler belli tutara kadar istisna kapsamına alınacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek. Son geçici vergilendirme dönemi kaldırılacak. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme ve vergilerin ödeme süresi bir ay öne çekilecek." bilgisini paylaştı.
Paris İklim Anlaşması'nın, uluslararası toplumun üzerine düşen bir vazife olduğunu vurgulayan Özkan, bu anlaşmanın bu yasama yılında parlamentoda kabul edileceğini söyledi.
Özkan, uzun zamandır parlamentonun gündeminde olan spor kulüplerine yönelik düzenlemeyi de gündeme getireceklerini, bu sayede sportif başarıların da önünü açmış olacaklarını dile getirdi.
002000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:45'Yandex.Benzinlik' uygulaması yurtdışında ilk kez Türkiye'de hizmete sunuldu
18:44CHP’li Yıldırım Kaya: HDP meşru bir partidir, muhatap görmeden sorun çözülmez
18:37Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti
18:34ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
18:31Türkiye'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi
18:292021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu
18:21AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 150 milyon euro destek hazırlığı
18:21Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti
18:19Nepal'deki nüfus sayımında cinsiyet sorusuna kadın, erkek ve diğer seçeneği
18:16Sedat Peker: Z kuşağının Faruk Bildirici gibi kişileri nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz
18:15ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi
18:09Eğlence mekanında güvenliğin parmağını ısırarak koparan kadına 4.5 yıla kadar hapis istemi
18:09İspanya'dan Çekya’ya gelen yolcunun midesinden yaklaşık 1.5 kilogram kokain çıktı
18:08TTB, televizyonda dans eden doktor hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.
18:01FT: Afgan direniş güçleri, Tacikistan topraklarını üs olarak kullanıyor
17:58'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı
17:54Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı
17:53Kılıçdaroğlu, AB'ye üye devletlerinin büyükelçileriyle görüştü
17:53'Annie' lakaplı şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin hayatını kaybetti
17:44Bakan Pakdemirli: Ülkemizde her yıl 19 milyon ton gıda ziyan oluyor