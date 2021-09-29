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https://tr.sputniknews.com/20210929/akkuyu-ngsnin-3-unitesine-ait-reaktor-tabaninin-ham-parcasi-yapildi-1049346424.html
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T12:14+0300
2021-09-29T12:18+0300
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türkiye
üretim
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'ndan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu, Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildi.Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan ve 2 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, yaklaşık 7 saat maksimum 1100 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. İlk işlemin ardından, sıcaklığı 800 derecenin altına düşmemesi için gücü 10 bin ton olan pres makinesine vinç yardımıyla gönderilen ham parça, iki kalıp kullanılarak açıldı.Söz konusu açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.Bu işlemlerin ardından prosedür gereği parça ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi. Açma işleminin ikinci aşamasında baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve nihayetinde parça tamamen kare olan bir levhaya dönüştürüldü.Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak. Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210602/akkuyu-nukleer-guc-santrali-insaatinda-son-durum-ne-1044640672.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), üretim, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

12:14 29.09.2021 (güncellendi: 12:18 29.09.2021)
© DHAAkkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'ndan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.
Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu, Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildi.
Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan ve 2 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, yaklaşık 7 saat maksimum 1100 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. İlk işlemin ardından, sıcaklığı 800 derecenin altına düşmemesi için gücü 10 bin ton olan pres makinesine vinç yardımıyla gönderilen ham parça, iki kalıp kullanılarak açıldı.
Söz konusu açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.
Bu işlemlerin ardından prosedür gereği parça ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi. Açma işleminin ikinci aşamasında baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve nihayetinde parça tamamen kare olan bir levhaya dönüştürüldü.
Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak. Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2021
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