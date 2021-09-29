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https://tr.sputniknews.com/20210929/almanyada-basortulu-kadinin-oy-kullanmasina-izin-verilmedi-1049341591.html
Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi
Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi
Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde bir seçmene başörtüsü ile oy kullanamayacağının söylendiği ortaya çıktı. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T08:49+0300
2021-09-29T08:49+0300
almanya
seçim
başörtüsü
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Almanya'da genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı. TRT Haber'in aktardığına göre olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi. Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile 'Burka kanununu' ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti. Burka yasağı ile başörtüsü karıştırılmışArkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi. Müslüman kadına, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile burka yasağını birbirine karıştırdıkları aktarıldı. Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.
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almanya, seçim, başörtüsü

Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

08:49 29.09.2021
© REUTERS / MICHAELA REHLEAlmanya- Seçim
Almanya- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / MICHAELA REHLE
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Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde bir seçmene başörtüsü ile oy kullanamayacağının söylendiği ortaya çıktı. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullandı.
Almanya'da genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.
TRT Haber'in aktardığına göre olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi. Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile 'Burka kanununu' ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

Burka yasağı ile başörtüsü karıştırılmış

Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi. Müslüman kadına, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile burka yasağını birbirine karıştırdıkları aktarıldı.
Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.
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