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https://tr.sputniknews.com/20210929/almanyada-fpd-cducsu-ve-spdnin-koalisyon-icin-gorusme-tekliflerini-kabul-etti-1049365292.html
Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti
Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti
Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Hür Demokrat Parti’nin (FPD), Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ve Sosyal Demokrat Parti'nin... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T18:37+0300
2021-09-29T18:37+0300
dünya
almanya
fdp
spd
hristiyan birlik (cdu/csu)
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FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, CDU/CSU ve SPD'den koalisyon kurmak amacıyla ön görüşmeler yapmak için davet aldıklarını anımsatarak, partisinin bu davetleri kabul ettiğini, 2 Ekim Cumartesi günü CDU/CSU, 3 Ekim'de de SPD ile ön görüşmelerin yapılacağını söyledi.Wissing, bu ön görüşmelerin hedefinin ne olduğuna ilişkin soruya da "Partiler bir hükümette sorumluluk almak istiyorlarsa ilk önce birlikte çalışmak isteyip istemediklerinin açıklığa kavuşturulması lazım. Bu da ikili görüşmelerle tespit edilir." dedi.FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve kendisinin dün akşam Yeşillerin eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile bir ön görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Wissing, Yeşiller ile de 1 Ekim Cuma günü daha geniş katılımlı görüşmenin gerçekleştirileceğini ve burada çeşitli konuların derinlemesine ele alınacağını kaydetti.Wissing, böylelikle hafta sonunda her partiyle görüşmüş olacaklarını, ardından FDP'nin ilgili kurumlarına bilgi verileceğini belirtti.Yeşiller, SPD ile ön görüşme yapacakYeşiller Eş Başkanı Baerbock Berlin'de yaptığı açıklamada, FDP ile cuma günü yapacakları görüşmenin ardından 3 Ekim Pazar günü SPD ile ön görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.Baerbock, Yeşillerin gelecek hafta da CDU/CSU ile bu görüşme yapacağını kaydetti.Görüşmelerin hızlı gerçekleşip sonuçlanmasını isteyen Baerbock, bu ön görüşmelerin haftalar ve aylar sürmemesi gerektiğini kaydetti.Ülkede 26 Eylül’de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oranında oy almıştı.Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.
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almanya, fdp, spd, hristiyan birlik (cdu/csu)

Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti

18:37 29.09.2021
© REUTERS / Fabrizio BenschAlmanya Federal Meclis
Almanya Federal Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Hür Demokrat Parti’nin (FPD), Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon kurmak için ön görüşmeler yapma tekliflerini kabul ettiği duyuruldu.
FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, CDU/CSU ve SPD'den koalisyon kurmak amacıyla ön görüşmeler yapmak için davet aldıklarını anımsatarak, partisinin bu davetleri kabul ettiğini, 2 Ekim Cumartesi günü CDU/CSU, 3 Ekim'de de SPD ile ön görüşmelerin yapılacağını söyledi.
Wissing, bu ön görüşmelerin hedefinin ne olduğuna ilişkin soruya da "Partiler bir hükümette sorumluluk almak istiyorlarsa ilk önce birlikte çalışmak isteyip istemediklerinin açıklığa kavuşturulması lazım. Bu da ikili görüşmelerle tespit edilir." dedi.
FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve kendisinin dün akşam Yeşillerin eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile bir ön görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Wissing, Yeşiller ile de 1 Ekim Cuma günü daha geniş katılımlı görüşmenin gerçekleştirileceğini ve burada çeşitli konuların derinlemesine ele alınacağını kaydetti.
Wissing, böylelikle hafta sonunda her partiyle görüşmüş olacaklarını, ardından FDP'nin ilgili kurumlarına bilgi verileceğini belirtti.

Yeşiller, SPD ile ön görüşme yapacak

Yeşiller Eş Başkanı Baerbock Berlin'de yaptığı açıklamada, FDP ile cuma günü yapacakları görüşmenin ardından 3 Ekim Pazar günü SPD ile ön görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.
Baerbock, Yeşillerin gelecek hafta da CDU/CSU ile bu görüşme yapacağını kaydetti.
Görüşmelerin hızlı gerçekleşip sonuçlanmasını isteyen Baerbock, bu ön görüşmelerin haftalar ve aylar sürmemesi gerektiğini kaydetti.
Ülkede 26 Eylül’de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.
Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oranında oy almıştı.
Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.
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