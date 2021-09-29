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Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da IŞİD ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 12'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
işid
türkiye
operasyon
terörle mücadele
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti.Emniyet güçleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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ankara, işid, türkiye, operasyon, terörle mücadele

Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

09:27 29.09.2021 (güncellendi: 09:28 29.09.2021)
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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Ankara'da IŞİD ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 12'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti.
Emniyet güçleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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