YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
'Annie' lakaplı şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin hayatını kaybetti
17:53 29.09.2021 (güncellendi: 17:54 29.09.2021)
© AP Photo'Annie' lakaplı şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin hayatını kaybetti
© AP Photo
49 yaşındaki 'Annie' lakaplı ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin'in ölüm haberi, Instagram hesabından duyuruldu.
En Vogue'un popüler Don't Let Go şarkısının söz yazarı, şarkıcı Andrea Martin, 49 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi kendi Instagram hesabından story olarak paylaşıldı.
Singer-songwriter Andrea Martin has died, according to a post on her Instagram story.— philip lewis (@Phil_Lewis_) September 27, 2021
She penned RnB hits like En Vogue's "Don't Let Go,” Monica's "Before You Walk Out of My Life," and SWV's "You're the One,” among others pic.twitter.com/FTn5pUrX6r
Andrea Martin; Toni Braxton'ın I Love Me Some Him, Monica'nın Before You Walk out of My Life, En Vogue'un Don't Let Go, SWV'nin You're te One, Angie Stone'un Wish I Didn't Miss You ve Leona Lewis'in Better in Time gibi şarkılarının sözlerini yazmıştı.
'Annie' lakaplı şarkıcı, müzik kariyeri boyunca birçok albümde yedek vokalistlik de yaptı.
Only a couple of weeks ago we were talking about Andrea Martin actually being the vocals of the iconic club track “Show Me Love” by Robin S.— robert. (@FierceRobert) September 27, 2021
Andrea penned and produced hits for En Vogue, Monica, Toni Braxton, OutKast and more #RIP pic.twitter.com/n7n7U7j7nZ