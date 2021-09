https://tr.sputniknews.com/20210929/annie-lakapli-sarkici-ve-soz-yazari-andrea-martin-hayatini-kaybetti-1049362777.html

'Annie' lakaplı şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin hayatını kaybetti

49 yaşındaki 'Annie' lakaplı ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin'in ölüm haberi, Instagram hesabından duyuruldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

En Vogue'un popüler Don't Let Go şarkısının söz yazarı, şarkıcı Andrea Martin, 49 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi kendi Instagram hesabından story olarak paylaşıldı.Andrea Martin; Toni Braxton'ın I Love Me Some Him, Monica'nın Before You Walk out of My Life, En Vogue'un Don't Let Go, SWV'nin You're te One, Angie Stone'un Wish I Didn't Miss You ve Leona Lewis'in Better in Time gibi şarkılarının sözlerini yazmıştı.'Annie' lakaplı şarkıcı, müzik kariyeri boyunca birçok albümde yedek vokalistlik de yaptı.

