https://tr.sputniknews.com/20210929/arif-sag-ve-cahit-berkay-mesamdan-atildi-1049348544.html

'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı'

'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı'

Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM ) üyeliklerinin düştüğü ileri sürüldü. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:52+0300

2021-09-29T12:52+0300

2021-09-29T12:52+0300

türkiye

cahit berkay

dava

arif sağ

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)

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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkay, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı.Mahkeme, MESAM üyelerini haklı bularak MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.Sol Haber'de konuyla ilgili yayınlanan haberde, Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın MESAM üyeliklerinin düştüğü aktarıldı.

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cahit berkay, dava, arif sağ, türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)