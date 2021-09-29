https://tr.sputniknews.com/20210929/asisiz-hamile-kadin-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1049339350.html

Aşısız hamile kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aşısız hamile kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamile bir annenin daha Kovid-19’a yenik düştüğünü belirterek, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakıncanın olmadığını... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T03:05+0300

2021-09-29T03:05+0300

2021-09-29T03:05+0300

koronavirüs

aşı

hamile kadın

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg

Gebelere aşı uyarısında bulunan İl Sağlık Müdürü Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bugün Mardin'de hamile bir kadının koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini belirtti.Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktararak vatandaşları aşı olmaya davet ederek aşıların tamamlanması çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşı, hamile kadın, koronavirüs