https://tr.sputniknews.com/20210929/avrupa-birligi-turkiye-delegasyonundan-erasmus-aciklamasi-1049339243.html

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Erasmus açıklaması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Erasmus açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'ndan Erasmus programına ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye'de Erasmus Programı'nın uygulanması Türkiye Ulusal... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T02:58+0300

2021-09-29T02:58+0300

2021-09-29T02:58+0300

türkiye

avrupa birliği

erasmus

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Erasmus programının Türkiye’deki yararlanıcılarına ilişkin gelen mesajlar ve basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.Yapılan açıklamada “Türkiye’de Erasmus Programı’nın uygulanması Türkiye Ulusal Ajansı’nın sorumluluk alanına girmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı aynı zamanda AB tarafından tahsis edilen fonların yönetiminden de sorumludur” denildi.Delegasyondan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

türkiye

avrupa birliği

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa birliği, erasmus