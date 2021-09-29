Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210929/avrupa-merkez-bankasindan-ekonomik-gorunumde-belirsizlik-uyarisi-1049370816.html
Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı
Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomik görünümünün arz tıkanıklıkları, artan enerji fiyatları ve yeni salgın dalgasından... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T21:55+0300
2021-09-29T21:55+0300
ekonomi
christine lagarde
doğalgaz
euro bölgesi
avrupa merkez bankası (ecb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101379/70/1013797047_0:112:1064:711_1920x0_80_0_0_a2f9fc625843832180b49811a0fe8de5.jpg
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2021 ECB Merkez Bankacılık Forumu'nda konuştu.Euro Bölgesi ekonomisinin hızla toparlanmakta olduğuna işaret eden Lagarde, yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelere ulaşacaklarını belirtti.Lagarde, ekonomik toparlanmanın hızlı ve başarılı aşılama kampanyalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, Avrupa'da 12 yaş üstü nüfusta aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini ifade etti.Euro Bölgesi'nde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirten Lagarde, sadece sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi uygulamaların sürdüğünü anlattı.Lagarde, açılmayla birlikte imalat ve hizmet sektörlerinin hız kazandığına işaret ederek ürün satışlarının da yükseldiğini söyledi.Büyümeyi tehdit eden 'belirsizliklerin' halen devam ettiğini vurgulayan Lagarde, birkaç aydır arz tıkanıklıkları ve arz zincirinde kesintiler yaşandığını anımsattı.Lagarde, arz tıkanıklıklarının 'radarlarında' olduğunu, söz konusu kesintilerin pek çok Euro Bölgesi üyesi ülkenin ihracatını yavaşlattığını ifade etti.Euro Bölgesi'nin enerji ithal eden bir konumda olduğunu hatırlatan Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın doğal gaz, elektrik ve petrolden kaynaklandığını anlattı.Lagarde, geçen yıl enerji ürünlerinde fiyatların önemli miktarda düştüğünü anımsatarak, son dönem enerji fiyatlarındaki artışın 'baz' etkisinden kaynaklandığını vurguladı.Enerji fiyatlarının 2022 yılının ilk kısmında düşmesini beklediklerini ifade eden Lagarde, bir başka belirsizlik kaynağının da yeni salgın dalgası ile birlikte tedbirlerin ve kapanmaların tekrar etmesi olduğunu söyledi.Lagarde, enflasyondaki artışın ekonomilerin yeniden açılmasından ve baz etkisinden kaynaklandığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/gazprom-avrupadaki-dogalgaz-kitliginda-elimiz-oldugu-iddialari-sacma-1049226599.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101379/70/1013797047_0:12:1064:810_1920x0_80_0_0_3d878c92163806d033c76b871ee0ec87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
christine lagarde, doğalgaz, euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb)

Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı

21:55 29.09.2021
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Michael Probst
Abone ol
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomik görünümünün arz tıkanıklıkları, artan enerji fiyatları ve yeni salgın dalgasından kaynaklanan belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2021 ECB Merkez Bankacılık Forumu'nda konuştu.
Euro Bölgesi ekonomisinin hızla toparlanmakta olduğuna işaret eden Lagarde, yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelere ulaşacaklarını belirtti.
Lagarde, ekonomik toparlanmanın hızlı ve başarılı aşılama kampanyalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, Avrupa'da 12 yaş üstü nüfusta aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini ifade etti.
Euro Bölgesi'nde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirten Lagarde, sadece sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi uygulamaların sürdüğünü anlattı.
Lagarde, açılmayla birlikte imalat ve hizmet sektörlerinin hız kazandığına işaret ederek ürün satışlarının da yükseldiğini söyledi.
Büyümeyi tehdit eden 'belirsizliklerin' halen devam ettiğini vurgulayan Lagarde, birkaç aydır arz tıkanıklıkları ve arz zincirinde kesintiler yaşandığını anımsattı.
Lagarde, arz tıkanıklıklarının 'radarlarında' olduğunu, söz konusu kesintilerin pek çok Euro Bölgesi üyesi ülkenin ihracatını yavaşlattığını ifade etti.
Euro Bölgesi'nin enerji ithal eden bir konumda olduğunu hatırlatan Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın doğal gaz, elektrik ve petrolden kaynaklandığını anlattı.
Lagarde, geçen yıl enerji ürünlerinde fiyatların önemli miktarda düştüğünü anımsatarak, son dönem enerji fiyatlarındaki artışın 'baz' etkisinden kaynaklandığını vurguladı.
Enerji fiyatlarının 2022 yılının ilk kısmında düşmesini beklediklerini ifade eden Lagarde, bir başka belirsizlik kaynağının da yeni salgın dalgası ile birlikte tedbirlerin ve kapanmaların tekrar etmesi olduğunu söyledi.
Lagarde, enflasyondaki artışın ekonomilerin yeniden açılmasından ve baz etkisinden kaynaklandığını ifade etti.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
EKONOMİ
Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz kıtlığında elimiz olduğu iddiaları saçma
24 Eylül, 20:25
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:55SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenler için açıklama: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak
21:55Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı
21:52Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
21:50Fed Başkanı Powell: Yüksek enflasyon kalıcı olmayacak
21:40Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu: Afganistan’a ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı
21:30Türk Kardiyoloji Derneği: Pandemide kalp krizi geçirenlerin neredeyse yarısı hastaneye başvurmadı
21:24Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız
21:09Piyasa değeri 210 milyon lira uyuşturucu ele geçirildi
20:55İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi
20:46Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni, 2 ay uzatıldı
20:45Kasapoğlu'ndan yurt tartışmalarına yanıt: Başvuru ikiye katlandı, öğrencilerin yüzde 70'i yerleşti
20:28MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
20:26Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için sel, su baskını ve heyelan uyarısı
20:24Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı
20:15Dolar rekor tazeledi
20:04Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan sarfınazar etmemiz mümkün değildir
20:02ABD Ülkü Ocakları Başkanı Yiğiter: Ülkücüleri hedef alan maddenin arkasında FETÖ var
19:56Türkiye'de koronavirüsten 227 can kaybı, 29 bin 386 yeni vaka
19:50Rus Donanmasına ait Su-24M ve Su-30SM uçakları Kırım'da canlı atış tatbikatı yaptı
19:45Bakan Koca: Bakanlığımızın HES kodu dışında uygulaması yoktur