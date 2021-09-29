https://tr.sputniknews.com/20210929/avrupada-gaz-fiyatlari-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1049366166.html

Avrupa'da gaz fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Avrupa'da gaz fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Avrupa'da gaz fiyatları, yeni bir rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T19:02+0300

2021-09-29T19:02+0300

2021-09-29T19:20+0300

dünya

avrupa

gaz

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043870361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05c4898426c1898a740c19da3d93d04a.jpg

ICE Vadeli İşlemleri kurumuna ait ticaret verilerine göre, Avrupa'da gaz vadeli işlemlerinin fiyatı bin metreküp başına 1050 doların üzerine çıkarak şu ana kadarki en yüksek seviyesini gördü.Avrupa'nın en likit piyasası olan Hollandalı TTF'ye göre, kasım genelinde artış gösteren gaz, çarşamba günü yaklaşık 955 dolardan işlem görmeye başladı. Ancak ilerleyen saatlerde bu rakam 1064 dolara kadar vardı.Avrupa'da gaz fiyatları son haftalarda keskin bir şekilde yükseldmeye devam ediyor. Ağustos başındaki 515 doları gören fiyatlar, o tarihten bu yana iki katından fazla arttı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-avrupadaki-gaz-krizi-nedeniyle-rusyadan-bir-talepte-bulundu-1049148249.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, gaz, fiyat