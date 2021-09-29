Avrupa'da gaz fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ICE Vadeli İşlemleri kurumuna ait ticaret verilerine göre, Avrupa'da gaz vadeli işlemlerinin fiyatı bin metreküp başına 1050 doların üzerine çıkarak şu ana kadarki en yüksek seviyesini gördü.Avrupa'nın en likit piyasası olan Hollandalı TTF'ye göre, kasım genelinde artış gösteren gaz, çarşamba günü yaklaşık 955 dolardan işlem görmeye başladı. Ancak ilerleyen saatlerde bu rakam 1064 dolara kadar vardı.Avrupa'da gaz fiyatları son haftalarda keskin bir şekilde yükseldmeye devam ediyor. Ağustos başındaki 515 doları gören fiyatlar, o tarihten bu yana iki katından fazla arttı.
Avrupa'nın en likit piyasası olan Hollandalı TTF'ye göre, kasım genelinde artış gösteren gaz, çarşamba günü yaklaşık 955 dolardan işlem görmeye başladı. Ancak ilerleyen saatlerde bu rakam 1064 dolara kadar vardı.
Avrupa'da gaz fiyatları son haftalarda keskin bir şekilde yükseldmeye devam ediyor. Ağustos başındaki 515 doları gören fiyatlar, o tarihten bu yana iki katından fazla arttı.