Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan sarfınazar etmemiz mümkün değildir

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir" açıklaması yaptı.