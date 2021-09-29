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https://tr.sputniknews.com/20210929/bakan-soylu-3600-ek-gosterge-bizim-taahhudumuzdur-bundan-sarfinazar-etmemiz-mumkun-degildir-1049367933.html
Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan sarfınazar etmemiz mümkün değildir
Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan sarfınazar etmemiz mümkün değildir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir" açıklaması yaptı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:04+0300
2021-09-29T20:04+0300
2021-09-29T20:05+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı
Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan sarfınazar etmemiz mümkün değildir
20:04 29.09.2021 (güncellendi: 20:05 29.09.2021)
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir" açıklaması yaptı.