Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/batinin-rusyadaki-secimlere-iliskin-suphelerine-medvedevden-yorum-umurumuzda-bile-olmaz-1049337285.html
Batı’nın Rusya’daki seçimlere ilişkin şüphelerine Medvedev’den yorum: Umurumuzda bile olmaz
Batı’nın Rusya’daki seçimlere ilişkin şüphelerine Medvedev’den yorum: Umurumuzda bile olmaz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Rusya’daki seçimlerinin meşruiyetine ilişkin şüphelerine tepki verilmemesi çağrısında bulundu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T00:49+0300
2021-09-29T00:50+0300
dünya
dmitriy medvedev
duma
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1042596965_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_dfcf4ca025453e04cd13ac08ea940c53.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Batı'nın Rusya’daki seçimlerinin meşruiyetine ilişkin şüphelerine tepki verilmemesi çağrısında bulunarak, o devletlere olan tutumunu ‘it ürür kervan yürür’ ve ‘bu tür açıklamalar umurumuzda bile olmaz’ sözleriyle belirledi.Batı’nın Rusya’daki seçimlerin meşruiyetine ilişkin şüphelerine ne şekilde tepki verilmesi gerektiği sorulan Medvedev, “Buna tepki vermeye dahi gerek yok. Biraz daha kaba tabiriyle, it ürür kervan yürür. Bu tür açıklamalar umurumuzda bile olmaz. Biz bağımsız bir ülkeyiz, toprakların tamamında devlet egemenliğine sahip büyük bir ülkeyiz. Kendi mevzuatımız var. Yani ne derlerse desinler, bunun bizim için hiçbir anlamı yok” yanıtını verdi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Rusya'ya gözlemci göndermeyi reddetmesini ‘seçimleri önceden itibarsızlaştırma’ girişimi olarak tanımlayan Medvedev, “Bu kesinlikle açık seçik. Açıkça yapılan kinik, samimi bir girişim. Zira, “Size AGİT/DKİHB (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) aracılığıyla 500 kişi göndereceğiz” dediler. Fakat şu anda zor koşullar altındayız. Biz de onlara, “Arkadaşlar, bu çok fazla. ABD’ye 30 kişi gönderdiniz. Ortalama olarak 50 kişi gönderiyorsunuz. Bu defa neden 500 kişiye ihtiyaç var? Gelin bu sayıyı standart normlara düşürelim ve buyursunlar gelsinler” dedik. Onlar ise buna, “aut nihil, aut Caesar, ya hep ya hiç, ya Sezar ya da hiçbiri” dedi. Peki, madem öyle o halde hiç kimse. Ancak burada önceden ‘mayın döşedikleri’ açık. Yani, seçimlerin daha başlangıçta gayrimeşru varsayılmıştı” diye konuştu.Duma seçimleriRusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma için 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.Rus yetkililer, Batı ülkelerini seçimlere müdahale etmekle suçladı. Dijital Bilim Bakanlığı'nın verilerine göre elektronik oylama sistemlerine yönelik siber saldırılar ABD, Almanya ve Kuzey Kore'de kayıtlı IP adreslerinden gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1042596965_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_246099b87a5e58ea09d1d8712ba3ec9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, duma, seçim

Batı’nın Rusya’daki seçimlere ilişkin şüphelerine Medvedev’den yorum: Umurumuzda bile olmaz

00:49 29.09.2021 (güncellendi: 00:50 29.09.2021)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Fotoğraf bankasına girRussia Medvedev
Russia Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Rusya’daki seçimlerinin meşruiyetine ilişkin şüphelerine tepki verilmemesi çağrısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Batı'nın Rusya’daki seçimlerinin meşruiyetine ilişkin şüphelerine tepki verilmemesi çağrısında bulunarak, o devletlere olan tutumunu ‘it ürür kervan yürür’ ve ‘bu tür açıklamalar umurumuzda bile olmaz’ sözleriyle belirledi.
Batı’nın Rusya’daki seçimlerin meşruiyetine ilişkin şüphelerine ne şekilde tepki verilmesi gerektiği sorulan Medvedev, “Buna tepki vermeye dahi gerek yok. Biraz daha kaba tabiriyle, it ürür kervan yürür. Bu tür açıklamalar umurumuzda bile olmaz. Biz bağımsız bir ülkeyiz, toprakların tamamında devlet egemenliğine sahip büyük bir ülkeyiz. Kendi mevzuatımız var. Yani ne derlerse desinler, bunun bizim için hiçbir anlamı yok” yanıtını verdi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Rusya'ya gözlemci göndermeyi reddetmesini ‘seçimleri önceden itibarsızlaştırma’ girişimi olarak tanımlayan Medvedev, “Bu kesinlikle açık seçik. Açıkça yapılan kinik, samimi bir girişim. Zira, “Size AGİT/DKİHB (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) aracılığıyla 500 kişi göndereceğiz” dediler. Fakat şu anda zor koşullar altındayız. Biz de onlara, “Arkadaşlar, bu çok fazla. ABD’ye 30 kişi gönderdiniz. Ortalama olarak 50 kişi gönderiyorsunuz. Bu defa neden 500 kişiye ihtiyaç var? Gelin bu sayıyı standart normlara düşürelim ve buyursunlar gelsinler” dedik. Onlar ise buna, “aut nihil, aut Caesar, ya hep ya hiç, ya Sezar ya da hiçbiri” dedi. Peki, madem öyle o halde hiç kimse. Ancak burada önceden ‘mayın döşedikleri’ açık. Yani, seçimlerin daha başlangıçta gayrimeşru varsayılmıştı” diye konuştu.

Duma seçimleri

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma için 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.
Rus yetkililer, Batı ülkelerini seçimlere müdahale etmekle suçladı. Dijital Bilim Bakanlığı'nın verilerine göre elektronik oylama sistemlerine yönelik siber saldırılar ABD, Almanya ve Kuzey Kore'de kayıtlı IP adreslerinden gerçekleştirildi
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:55Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışan işten çıkarıldı
01:29FETÖ üyeleri birbirlerini dolandırdı
01:29Soyuz MS-18 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Nauka modülüne başarıyla kenetlendi
01:15Belarus lideri Lukaşenko, yeni Anayasa ile ilgili referandumun tarihini belirledi
01:05Belarus Dışişleri Bakanlığı: Batı, Minsk’i karalamak için sınırda göçmen krizini çıkarttı
01:04'Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
00:53Rusya’da TikTok’un analoğu test ediliyor
00:49Batı’nın Rusya’daki seçimlere ilişkin şüphelerine Medvedev’den yorum: Umurumuzda bile olmaz
00:47Kuzey Kore, yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu
00:32Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından herhangi bir belge imzalanmayacak
00:28Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar TOGG'un direksiyonuna geçti
00:23Ermenistan'da bir Brezilya vatandaşı, midesinde 300 bin dolar değerinde kokainle yakalandı
00:21TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmek
00:08Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin
00:03Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağına Rusya’dan önleme
00:03BM'nin Suriye Özel Temsilcisi: Putin-Erdoğan görüşmesinin Suriye açısından faydalı olmasını umuyorum
DünDestici: Kapatma davası sona erene kadar Meclis'teki HDP'lilerin tüm görevleri askıya alınsın
DünUzmanlardan, yeşil çayın bazı durumlarda zararlı olabileceği konusunda uyarı
DünAKPM raportörü Omtzigt: CIA'nın Assange'ı öldürme planları karşısında dehşete düştüm
DünFed Başkanı Powell: Ekonomi maksimum istihdam hedefinden çok uzakta