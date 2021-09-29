https://tr.sputniknews.com/20210929/batinin-rusyadaki-secimlere-iliskin-suphelerine-medvedevden-yorum-umurumuzda-bile-olmaz-1049337285.html

Batı’nın Rusya’daki seçimlere ilişkin şüphelerine Medvedev’den yorum: Umurumuzda bile olmaz

Batı’nın Rusya’daki seçimlere ilişkin şüphelerine Medvedev’den yorum: Umurumuzda bile olmaz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Rusya’daki seçimlerinin meşruiyetine ilişkin şüphelerine tepki verilmemesi çağrısında bulundu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:49+0300

2021-09-29T00:49+0300

2021-09-29T00:50+0300

dünya

dmitriy medvedev

duma

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1042596965_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_dfcf4ca025453e04cd13ac08ea940c53.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Batı'nın Rusya’daki seçimlerinin meşruiyetine ilişkin şüphelerine tepki verilmemesi çağrısında bulunarak, o devletlere olan tutumunu ‘it ürür kervan yürür’ ve ‘bu tür açıklamalar umurumuzda bile olmaz’ sözleriyle belirledi.Batı’nın Rusya’daki seçimlerin meşruiyetine ilişkin şüphelerine ne şekilde tepki verilmesi gerektiği sorulan Medvedev, “Buna tepki vermeye dahi gerek yok. Biraz daha kaba tabiriyle, it ürür kervan yürür. Bu tür açıklamalar umurumuzda bile olmaz. Biz bağımsız bir ülkeyiz, toprakların tamamında devlet egemenliğine sahip büyük bir ülkeyiz. Kendi mevzuatımız var. Yani ne derlerse desinler, bunun bizim için hiçbir anlamı yok” yanıtını verdi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Rusya'ya gözlemci göndermeyi reddetmesini ‘seçimleri önceden itibarsızlaştırma’ girişimi olarak tanımlayan Medvedev, “Bu kesinlikle açık seçik. Açıkça yapılan kinik, samimi bir girişim. Zira, “Size AGİT/DKİHB (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) aracılığıyla 500 kişi göndereceğiz” dediler. Fakat şu anda zor koşullar altındayız. Biz de onlara, “Arkadaşlar, bu çok fazla. ABD’ye 30 kişi gönderdiniz. Ortalama olarak 50 kişi gönderiyorsunuz. Bu defa neden 500 kişiye ihtiyaç var? Gelin bu sayıyı standart normlara düşürelim ve buyursunlar gelsinler” dedik. Onlar ise buna, “aut nihil, aut Caesar, ya hep ya hiç, ya Sezar ya da hiçbiri” dedi. Peki, madem öyle o halde hiç kimse. Ancak burada önceden ‘mayın döşedikleri’ açık. Yani, seçimlerin daha başlangıçta gayrimeşru varsayılmıştı” diye konuştu.Duma seçimleriRusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma için 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.Rus yetkililer, Batı ülkelerini seçimlere müdahale etmekle suçladı. Dijital Bilim Bakanlığı'nın verilerine göre elektronik oylama sistemlerine yönelik siber saldırılar ABD, Almanya ve Kuzey Kore'de kayıtlı IP adreslerinden gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy medvedev, duma, seçim