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Belarus Dışişleri Bakanlığı: Batı, Minsk’i karalamak için sınırda göçmen krizini çıkarttı
Belarus Dışişleri Bakanlığı: Batı, Minsk’i karalamak için sınırda göçmen krizini çıkarttı
Belarus Dışişleri Bakanı Makey, Batı’nın uluslararası yükümlülüklerini unutarak sırf Minsk’i kararlama amacıyla sınırda göçmen krizini çıkarttığını belirtti. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T01:05+0300
2021-09-29T01:05+0300
dünya
avrupa
minsk
belarus
göçmen
vladimir makey
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler’in (BM) 76. Genel Kurulu’nda konuşan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, “Batı, Belarus’u daha fazla şeytanlaştırmak, bölgedeki gerilimin kaynağı olarak göstermek ve ülkemize karşı yıkıcı eylemlerini haklı çıkarmak için Belarus’un batı sınırlarında göçmenler çatışma durumunu oluşturdu. Böylelikle hem ülkemize hem de göçmenlerin geldiği ülkelere yönelik uluslararası yükümlülüklerini unuttular” ifadesini kullandı.Milyonlarca göçmenin, “Avrupa ve genel olarak Batı’nın farklı ülke ve bölgelerde yarattığı açlık ve sefaletten kurtulmak için her yönden tok Avrupa’ya girmeye çalıştığını” kaydeden Makey, “Ancak Avrupa’da kimse onları beklemiyor” dedi.Komşu Polonya ve Baltık ülkelerinde, göçmenlerin kasıtlı olarak dövüldüğünü, hatta öldürüldüğünü vurgulayan Belaruslu Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Kolektif Batı’nın sorumsuzluğunun sonucu olarak göçmen sorununun tekrar gündemde olduğunu söyleyen Makey, Afganistan’ın bunun doğrudan kanıtı olduğunu belirterek, “Bu bağlamda sorumluluğu, suçlunun omuzlarından suçsuzun omuzlarına yıkmaya, Belarus’u Avrupa Birliği’ne karşı hibrit savaş başlatmakla suçlamaya gerek yok. Nitekim Polonya, Litvanya, Letonya ve bazı diğer ülkelerin liderleri bu kürsüden bu konuda yalan söylediler. Sıradan bir vatandaş bile şunu anlıyor ki, 10 milyonluk Belarus, Arnold Schwarzenegger'in kaslarına sahip olsa dahi 500 milyonluk AB’ye karşı boş verin hibrit savaşı hiçbir savaşı yürütecek durumda değil” yorumunda bulundu.AB’ye, yasadışı göçmenlerle ilgili görüşme teklifinde bulunduklarını ama henüz yanıt almadıklarını, hatta daha önce varılan anlaşmaları ihlal eden AB’nin, yasadışı göçe karşı mücadeleyle ilgili tüm projelerin finansmanını kestiğini anlatan Belarus Dışişleri Bakanı, “Eğer diyalog teklifine, dikenli telden demir perdenin yapımıyla yanıt veriliyorsa tüm sorumluluk bu inşaatçıların omuzlarına yatıyor” diye kaydetti.Belarus’un her zaman iyi komşululuk politikasına ve aralarında sert anlaşmazlık yaşadıkları da dahil tüm ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine bağlı olduğunu kaydeden Makey, “Ancak ilişkileri, şantajsız ve koşulsuz saygı ve eşitlik ilkeleri üzerine kuracağız” diye ekledi.
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avrupa, minsk, belarus, göçmen, vladimir makey, birleşmiş milletler (bm)

Belarus Dışişleri Bakanlığı: Batı, Minsk’i karalamak için sınırda göçmen krizini çıkarttı

01:05 29.09.2021
© AAVladimir Makey
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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Belarus Dışişleri Bakanı Makey, Batı’nın uluslararası yükümlülüklerini unutarak sırf Minsk’i kararlama amacıyla sınırda göçmen krizini çıkarttığını belirtti.
Birleşmiş Milletler’in (BM) 76. Genel Kurulu’nda konuşan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, “Batı, Belarus’u daha fazla şeytanlaştırmak, bölgedeki gerilimin kaynağı olarak göstermek ve ülkemize karşı yıkıcı eylemlerini haklı çıkarmak için Belarus’un batı sınırlarında göçmenler çatışma durumunu oluşturdu. Böylelikle hem ülkemize hem de göçmenlerin geldiği ülkelere yönelik uluslararası yükümlülüklerini unuttular” ifadesini kullandı.
Milyonlarca göçmenin, “Avrupa ve genel olarak Batı’nın farklı ülke ve bölgelerde yarattığı açlık ve sefaletten kurtulmak için her yönden tok Avrupa’ya girmeye çalıştığını” kaydeden Makey, “Ancak Avrupa’da kimse onları beklemiyor” dedi.
Komşu Polonya ve Baltık ülkelerinde, göçmenlerin kasıtlı olarak dövüldüğünü, hatta öldürüldüğünü vurgulayan Belaruslu Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ardından geceleri, gizlice cesetleri sınırdan taşıyarak Belarus topraklarına bırakıyorlar. Bu tür vakaların sayısı giderek artıyor ve artık Batı komşularımız için davranış normu haline geldi. Bu, kendilerini daha yüksek bir medeniyet seviyesinde gören ve başkalarına nasıl yaşamaları gerektiği dersi vermeye çalışan insan hakları savunucuları tarafından sinizm ve saygısızlık zirvesi değil de ne?”
Kolektif Batı’nın sorumsuzluğunun sonucu olarak göçmen sorununun tekrar gündemde olduğunu söyleyen Makey, Afganistan’ın bunun doğrudan kanıtı olduğunu belirterek, “Bu bağlamda sorumluluğu, suçlunun omuzlarından suçsuzun omuzlarına yıkmaya, Belarus’u Avrupa Birliği’ne karşı hibrit savaş başlatmakla suçlamaya gerek yok. Nitekim Polonya, Litvanya, Letonya ve bazı diğer ülkelerin liderleri bu kürsüden bu konuda yalan söylediler. Sıradan bir vatandaş bile şunu anlıyor ki, 10 milyonluk Belarus, Arnold Schwarzenegger'in kaslarına sahip olsa dahi 500 milyonluk AB’ye karşı boş verin hibrit savaşı hiçbir savaşı yürütecek durumda değil” yorumunda bulundu.
AB’ye, yasadışı göçmenlerle ilgili görüşme teklifinde bulunduklarını ama henüz yanıt almadıklarını, hatta daha önce varılan anlaşmaları ihlal eden AB’nin, yasadışı göçe karşı mücadeleyle ilgili tüm projelerin finansmanını kestiğini anlatan Belarus Dışişleri Bakanı, “Eğer diyalog teklifine, dikenli telden demir perdenin yapımıyla yanıt veriliyorsa tüm sorumluluk bu inşaatçıların omuzlarına yatıyor” diye kaydetti.
Belarus’un her zaman iyi komşululuk politikasına ve aralarında sert anlaşmazlık yaşadıkları da dahil tüm ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine bağlı olduğunu kaydeden Makey, “Ancak ilişkileri, şantajsız ve koşulsuz saygı ve eşitlik ilkeleri üzerine kuracağız” diye ekledi.
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