https://tr.sputniknews.com/20210929/bergenin-katili-televizyon-yayinina-cikartildi-ezbere-cana-kiyilmaz-1049344082.html
Bergen’in katili televizyon yayınına çıkartıldı: Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm
Bergen’in katili televizyon yayınına çıkartıldı: Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm
Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest, televizyon programına katıldı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T10:35+0300
2021-09-29T10:35+0300
2021-09-29T11:01+0300
yaşam
türkiye
kadın cinayeti
savcı
kanal d
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hukuk
adalet
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1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbes, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.Serbes, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim" yanıtını veren Bergen'in katili, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini de kullandı.Serbes, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:
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türkiye, kadın cinayeti, savcı, kanal d, mahkeme, bergen, şiddet, hukuk, adalet, katil
Bergen’in katili televizyon yayınına çıkartıldı: Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm
10:35 29.09.2021 (güncellendi: 11:01 29.09.2021)
Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest, televizyon programına katıldı.
1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbes, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.
Serbes, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.
Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim" yanıtını veren Bergen'in katili, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini de kullandı.
Serbes, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:
"Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."