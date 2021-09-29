https://tr.sputniknews.com/20210929/bergenin-katili-televizyon-yayinina-cikartildi-ezbere-cana-kiyilmaz-1049344082.html

Bergen’in katili televizyon yayınına çıkartıldı: Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm

Bergen’in katili televizyon yayınına çıkartıldı: Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm

Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest, televizyon programına katıldı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T10:35+0300

2021-09-29T10:35+0300

2021-09-29T11:01+0300

yaşam

türkiye

kadın cinayeti

savcı

kanal d

mahkeme

bergen

şiddet

hukuk

adalet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1044715485_0:85:1201:760_1920x0_80_0_0_d6585c613c930d85fa7e062293eccac7.jpg

1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbes, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.Serbes, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim" yanıtını veren Bergen'in katili, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini de kullandı.Serbes, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:

bergen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kadın cinayeti, savcı, kanal d, mahkeme, bergen, şiddet, hukuk, adalet, katil