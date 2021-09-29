Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyor

"Transferler için Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın tamamını değil dörtte birini falan harcadık. Bu transferleri hem şampiyon olmak için yaptık, hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğimiz için yaptık, amacımız hiç bir zaman hava atmak olmadı. Takımın maliyeti şu an 50 milyon Euro'nun altında. Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık. Özellikle Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin Euro veriyoruz. Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız. Ayrıca Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık. Cenk Tosun'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır."