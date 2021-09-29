https://tr.sputniknews.com/20210929/beyin-cerrahiyle-ilgili-konusma-yaparken-kursude-beyin-kanamasi-gecirdi-1049345002.html

Beyin cerrahiyle ilgili konuşma yaparken kürsüde beyin kanaması geçirdi

Beyin cerrahiyle ilgili konuşma yaparken kürsüde beyin kanaması geçirdi

Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, sempozyumda konuşma yaparken, beyin kanaması geçirdi, 100'den fazla beyin cerrahının arasında ilk müdahalesi... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T11:30+0300

2021-09-29T11:30+0300

2021-09-29T11:30+0300

yaşam

türkiye

doktor

beyin cerrahı

seminer

beyin cerrahisi

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Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, beyin cerrahiyle ilgili bir konuşma yaptığı sempozyumda, kürsüde aniden yere düştü ve bilinci kapandı. İlk müdahalesi çoğu Türkiye'nin en iyisi olan, beyin cerrahı meslektaşları tarafından hızla yapıldı ve hemen ambulansla hastaneye nakledildi. Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama, yani ölümcül bir beyin kanaması geçirdiği ve kanamanın boyutunun çok büyük olduğu anlaşıldığında, belki binlerce anevrizma hastasını hayata döndüren onlarca meslektaşı, hastane koridorunda büyük bir çaresizlik içinde beklemeye başladı. 5 gün komada kaldıktan sonra çok iyi bir bakım ve mücadele ile ayağa kalktı; birkaç hafta sonra mesleğine dönmeyi başardı. Şimdiye dek Gamma Knife Radyocerrahi tedavisiyle binlerce hastaya şifa veren Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, Anevrizma Farkındalık Ayı'nda kendi yaşadığı anevrizma deneyimini ilk kez anlattı. Derslerde öğrencilerine anlatıyordu kendisi yaşadıDerslerde öğrencilerine anlattığı en ölümcül tablolardan birini kendisi de yaşayan Prof. Dr. Peker, hala ilk birkaç saatini hatırlamadığı o günü şöyle anlattı: 'Her 30 kişiden birinde anevrizma var'Eylül ayının Anevrizma Farkındalık Ayı olduğuna da dikkat çekerek bilgi veren Prof. Dr. Peker, "Anevrizmaya aslında toplumda çok nadir de rastlanmıyor. Yani kabaca söyleyecek olursak sokakta gördüğümüz her 30 kişiden birisinde anevrizma var. Ama bunların hepsi patlamıyor. Çok az bir kısmı patlıyor. Ama eğer yırtılır da o dediğim kanama meydana getirirse, o kanamanın olduğu anda ölme ihtimaliniz yüzde 50'den fazla. Sağ kalırsanız, hayatınızı bir sakatlıkla devam ettirme riskiniz de çok yüksek" dedi.'Şanslıymışım'Böylesine büyük bir beyin kanamasından hasarsız kurtulabilmiş olmasını o anda etrafında bulunan meslektaşlarının çabası, hızlı davranması ve vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılarak işleme alınmasına da bağlayan Prof. Dr. Peker, sözlerini şöyle noktaladı:Koridorda bekleyenler beyin cerrahı profesörlerKaldırıldığı hastanede Prof. Dr. Peker'e ilk girişimini yapan Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özenç Minareci o günü anlatırken "Hayatımın en stresli işlemiydi diyebilirim. Hasta hem arkadaşım hem meslektaşım. Dışarıda bekleyen 'yakınları' ise onlarca beyin cerrahı! Hastanede 100 küsur tane beyin cerrahı merakla dolaşıyor. 25-30 tane nöroşirürji profesörü de anjiyo odasının hemen dışındaki odada oturuyor ve üç beş dakikada bir kafayı içeri uzatıp 'Özenç nasıl gidiyor işler?' diye endişe içinde bekliyorlar" dedi.'Tomografisini görünce 'kaybettik' dedim'Prof. Dr. Selçuk Peker'in o gün tespit edilen iki anevrizmasından biri yırtılıp kanadığı için hemen tedavi edildi ama müdahale edilmesi gereken, henüz patlamayan başka bir anevrizmasının daha olduğu anlaşıldı. Yaklaşık bir ay sonra ikinci kez girişimsel radyoloji yöntemleriyle bir operasyon daha geçirdi. O işlemi yapan arkadaşı Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Çizmeci ise o ilk günü şöyle anlattı:

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türkiye, doktor, beyin cerrahı, seminer, beyin cerrahisi